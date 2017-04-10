Банки нашли на чем заработать после введения пакета услуг

Недавно вступило в силу требование в связи с предоставлением жителям пакета основных банковских услуг. Однако кредитные ведомства нашли способ компенсации утраченных доходов.

В редакцию DELFI написал представитель одной небольшой компании. Он возмутился, узнав, что в банках значительно подорожали некоторые услуги.

"Знаете ли Вы насколько подорожали услуги для компаний после вмешательства Центробанка Литвы? Все эти расходы бизнес неизбежно перебросит на плечи клиентов. Вот так наш ЦБ "воюет" за права жителей Литвы", – иронизировал предприниматель, который подсчитал, что, к примеру, валютные переводы и плата за валютные счета в банке SEB подорожали в несколько, а некоторые больше чем в 10 раз.

Исполнительный директор ассоциации "За честное банковское дело" Кястутис Купшис сказал, что это последовательная реакция банка на перемены.

Он считает, что так банки поступили после того как их обязали ввести пакеты услуг для жителей. Чтобы выровнять доходы, они ищут источник прибыли в другом сегменте клиентов.

"Жители легко меняют банки, если у них нет перед ними каких-либо долгосрочных обязательств. Если у них есть только карта, счет, еще какая-то небольшая услуга, то, ощутив повышение налогов, человек быстро меняет банк.

С юридическими лицами все намного сложнее, особенно если речь идет о малом или среднем бизнесе.

Чтобы закрыть счет (например, счет ЗАО, ИП и т.д.), нужно удовлетворить требования банка (например, банк Danske закрывает счет только с конца месяца), кроме того, надо информировать о смене счета всех партнеров или клиентов и т.д." – сказал Купшис, заметив, что банки знаю, что такие клиенты не убегут в любой момент, за счет них они и пытаются выровнять доходы.

"К примеру, прежде обслуживание счета в банке Swedbank стоило 0,29 евро в месяц, сейчас – 3,5 евро, почти в 12 раз больше!

Как банки объясняют такое подорожание? "Мы посчитали, что если клиент делает 10 переводов, то он даже окажется в выигрыше", а на деле, кто пострадает? Тот клиент, который делает меньше переводов, чем в среднем. Выходит, малый бизнес дотирует крупный", – сказал Купшис.

Представитель банка SEB Вайдас Жагунис признал, что с 1 февраля изменились расценки на международные переводы в иностранной валюте – одни стали дешевле, другие дороже.

Чаще всего клиенты банка SEB проводят такие платежи, за которые налоги платят и отправитель и получатель средств. Эти переводы подешевели на 3–7 цента и сейчас стоят от 13 (простой) до 55 евро (очень срочный).

Менее популярные платежи, когда налог платит только плательщик, подорожали, по словам Жагуниса, "незначительно" - на 3,73–7,59 евро и сейчас стоят 24-80 евро.

За переводы валюты на счет в банк SEB из других литовских или зарубежных банков, надо платить 10,14 евро. До 1 февраля за счет юридические лица платили 0,58 евро и 0,41 евро за каждое получение средств, то сейчас эту плату сменил месячный абонемент – 3,30 евро.

"Подсчитано, что в среднем одна компания получает 10 переводов, значит платит около 4,1 евро в месяц, значит, компании экономят", – сказал Жагунис.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс информировал, что с 1 января изменились расценки за перевод валюты в третьи страны, "чтобы упразднить значительную разницу в ценах".

"Часть расценок уменьшили, а часть увеличили, но большая часть перемен была несущественной, косметической. По подсчетам банка, среднестатистический клиент нашего банка будет платить столько же, сколько платил", – уверял он.

Перевод валюты в третьи страны в этом банке стоит от 13 евро (простой) до 57 евро (очень срочный). Эти расценки снизились на 3–92 цента.

За получение средств и третьих стран клиенты Swedbank платят от 1,45 до 5,79 евро.

Представитель банка DNB Валдас Лопета информировал, что расценки на международные переводы в этом банке в последнее время изменились незначительно "с целью округления и упрощения ценовой политики". Сейчас перевод валюты стоит от 13 до 58 евро.

Юридические лица платят за полученные из других стран средства 2% от полученной суммы, но не больше 10 евро.

Представитель ЦБ Литвы Томас Карпавичюс сказал, что ЦБ не уполномочен регулировать стоимость услуг для юридических лиц. Задача ЦБ, по его словам, побуждение конкуренции, чем ведомство активно и занимается.