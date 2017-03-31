Банк SEB bankas выплатит рекордно большие дивиденды

Это крупнейшие дивиденды за всю историю работы банка в Литве.

Такое решение в пятницу принял единственный акционер банка - шведская группа SEB, сообщил SEB bankas через информационную систему Вильнюсской биржи Nasdaq.

В 2014 году впервые за 14 лет банк выплатил 30 млн. евро дивидендов, в 2015-ом - 65,3 млн. евро, а в прошлом году - 88,8 млн. евро.

В прошлом году, по данным аудита, банк получил 94,485 млн. евро чистой прибыли - на 52,2% больше, чем в 2015 году, а банковская группа получила 93,1 млн. евро прибыли, что на 58,3% больше.

100% акций SEB bankas принадлежат скандинавской финансовой группе Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).