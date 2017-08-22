Банк предупреждает – услуги для части клиентов подорожают

Когда представляли новинку этого года – пакет основных банковских услуг – обещали, что услуги подешевеют. Однако клиенты уже получают письма из банка, в которых сообщается, что услуги подорожают.

Читательница DELFI Ева рассказала, что является клиентом банка SEB уже около 10 лет. Она сказала, что была поражена, когда получила письмо из банка в начале августа.

"Вы, как и другие клиенты банка, получающие зарплату на счет в банке SEB, до сих пор могли пользоваться некоторыми льготами: не платить за банковскую карту, за обналичивание средств в банкоматах SEB и DNB и др.

Поскольку в последнее время на ваш счет в банке SEB не приходят постоянные доходы, сообщает, что Вы этими льготами пользоваться не можете.

С учетом этого информируем, что с 14 августа 2017 г. в Вашем случае будут действовать обычные расценки на услуги и операции в банке SEB, вам придется платить за обналичивание средств и пользование банковской картой", – сказано в письме.

Представители банка указали, что эти расценки можно узнать в интернете. За банковскую карту придется платить 0,55 евро в месяц, плюс 0,7 евро за основные услуги, за каждый перевод средств в банковском отделении - 3 евро, за перевод средств через э-банкинг или мобильное приложение – 0,41 евро.

"Я сейчас живу в Англии. Постоянные доходы на эту карту поступали до марта 2016 года. После этого я ушла с работы, просто хочу оставить банковскую карту, на случай, если она понадобиться в будущем", – сказала Ева. Она сейчас сомневается, что оставит этот счет.

Банк SEB не ответил на вопрос, какому количеству клиентов выслали подобные письма, сколько средств они держат на счетах, какова цель таких писем, как реагируют на эти письма клиенты.

Пресс-секретарь банка Йовита Базявичюте сказала, что частные клиенты, которые получают на карту зарплату, стипендию и т.д. могут пользоваться сниженными расценками. За меньшую плату мим предлагают два плана, если клиенты не выбрали план, некоторые услуги для них предоставляют бесплатно.

Например, клиентам не надо платить за выдачу карты и ее обслуживание, кроме того, они могут бесплатно обналичить 500 евро в банкоматах. Она заметила, что большинство клиентов, которые получили такие письма - это те люди, которые не являются активными пользователями услуг банка.

Клиентам, которые не получают постоянные доходы, но пользуются э-банкингом, Базявичюте рекомендовала выбрать один из двух планов.

"Банки всеми способами пытаются избавиться от неудобных и неактивных клиентов. Я думаю, мы увидим и другие способы, при помощи которых банки будут оказывать давление на клиентов, чтобы те, выбирали планы и становились лояльными клиентами одного банка.

Система планов благоприятна именно для крупных банков. Особенно это касается двух самых крупных, которые выдали больше всего кредитов. Ведь как частные, так и бизнес клиенты останутся в выигрыше, если закроют счета в тех банках, где они получают меньше всего услуг", – сказал глава Литовской ассоциации за честное банковское дело Кястутис Купшис.