Банк открыл счет без заявления со стороны клиента

Несмотря на то, что действующие в Литве банки уверяют, что открыть счет и заказать платежную карту можно только после получения соответствующего заявления от частного лица, один житель Кельме столкнулся с иной ситуацией. Мало того, мужчине пришлось приложить немало усилий, чтобы отказаться от такой насильственной дружбы с банком.

"Я позвонил в банк по специальному телефону и спросил у служащей, может ли кто-нибудь без моего письменного согласия открыть счет на мое имя, и узнал, что это невозможно", – сказал мужчина, который из-за открытого на его имя счета даже обратился в полицию.

Однако полиция отказалась начать расследование – якобы никакого обмана не было. Однако мужчина, который безо всякого согласия стал клиентом банка, обжаловал решение полиции и обратился в Инспекцию по защите личных данных.

О том, что без его согласия в банке Citadele на его имя был открыт счет и заказана платежная карта, мужчина сообщил в полицию в середине марта 2017 года. Он указал, что узнал о том, что на его имя был открыт счет в банке.

"Я не подавал такие заявки, обратился в банк с просьбой объяснить, на каком основании был открыт счет, кто подал заявление и т.д., – сказал мужчина. – Через месяц я получил ответ, но чтобы его получить, я должен был приложить немало усилий – несколько раз обращался в банк. А когда ответили, указали, что произошла ошибка, после моей претензии счет закрыли, а платежную карту уничтожили".

Подробности мужчина узнал только после ознакомления с собранными полицией материалами. Представители банка Citadele указали в полиции, что банк подписал с компанией, в которой прежде работал, договор о переводе зарплаты на банковский счет. На основе этого договора мужчине и открыли счет, сделали карту – всю информацию банку предоставил директор компании.

По данным банка, клиент умолчал о нескольких важных деталях. "О том, что компания сотрудничает с банком и в банке заказана платежная карта клиента уведомил работодатель, также ему прислали информацию о том, что готова платежная карта - еще 10 августа 2016 г., – указали полиции представители банка. – Клиенту не выдавали подключение к э-банкингу, заказанная карта без клиента не активировалась, а по прошествии срока, в течение которого клиент должен был забрать карту, карта была уничтожена".

Глава компании, в которой прежде работал мужчина, сказал, что мужчина знал о том, что на его имя был открыт счет в банке. "Его информировали, что с новой картой Citadele во всей Европе он может бесплатно обналичивать деньги, а поскольку его отправляли в командировку в Германию, он так сэкономил бы немало средств, если бы ему нужно было бы пользоваться наличными", – сказал полиции директор.

Он также отметил, что уволенный мужчина пользуется ситуацией, "чтобы навредить компании".

Однако он признал, что услугами банка пользуются всего два работника их компании – зарплату переводят на указанный каждым из работников счет, по их желанию.

Следователь Полиции Клайпедского округа Анджелика Стравинскене в постановлении указала, что никакие электронные данные незаконно не присваивались, поскольку их никому не выдавали: "Свои данные по собственному желанию работник предоставил работодателю во время подписания трудового соглашения, в данном случае работодатель располагал данными работника, но от его имени никаких документов не подписывал".

"Никакого обмана при открытии счета или использовании личных данных не было, поскольку все данные были представлены в рамках подписанных соглашений", – сказано в постановлении полиции.

Между тем представитель Citadele Рита Симанавичюте сказала, что не может комментировать ситуацию, в которую попал житель Кельме, поскольку для этого нужно получить согласие клиента - даже если он стал клиентом не по собственному желанию.