Банк DNB не меняет свои прогнозы относительно роста ВВП

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BNS
вторник, 13 июня 2017 г. 12:40
Один из крупнейших в Литве коммерческих банков DNB не меняет свои прогнозы относительно роста валового внутреннего продукта (ВВП).
© DELFI / Karolina Pansevič

Аналитики банка полагают, что в этом году рост экономики страны составит 3,5% - такой же прирост они прогнозировали и в ноябре прошлого года.

В следующем году рост ВВП страны, по мнению DNB, должен замедлиться до 3,3%, а в 2019-м - до 3%.

Согласно прогнозам банка, средняя годовая инфляция должна составить 3%, а в последующие два года цены в среднем должны возрастать по 2,5%. Средняя выплаченная зарплата в этом году должна увеличиться на 7%, а в следующем и 2019 г. - по 5%.

BNS
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