Бальжекас покидает пост директора 15min и BNS

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BNS
вторник, 21 февраля 2017 г. 11:37
Директор литовского новостного портала 15min и агентства новостей BNS Томас Бальжекас покидает эту должность.
Tomas Balžekas
© DELFI / Domantas Pipas

По словам руководителя контролирующей эти предприятия компании Eesti Meedia Свена Нуутмана, Т. Бальжекас покидает группу по взаимному согласию.

"Причина ухода Т. Бальжякаса - расхождения в представлениях акционера и директора о стратегии развития медийных предприятий Литвы", - сказал С. Нуутман для пресс-релиза.

Гендиректор Eesti Meedia поблагодарил Т. Бальжекаса за работу.

"Т. Бальжякас проделал прекрасную работу по созданию одного из лидирующих медийных предприятий Литвы", - сказал С. Нуутман.

Eesti Meedia вскоре начнет поиски нового руководителя. На время поисков портал 15min и новостное агентство BNS возглавит Юстинас Шимкус, также возглавляющий бизнеса портала объявлений Eesti Meedia в Литве.

BNS
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