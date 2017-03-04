Балтия: больше всего на табак тратят эстонцы, меньше - литовцы

 (1)
BNS
суббота, 4 марта 2017 г. 07:34
Из трех Балтийских стран больше всего на табачные изделия тратят домашние хозяйства Эстонии, а меньше всего - литовцы, свидетельствует новейший опрос компании Baltmi.
© Corbis

По данным опроса, по количеству курящих лидирует Эстония, где табачные изделия приобретают 27% домашних хозяйст, в Латвии этот показатель составляет 26%, в Литве - 23%, сообщила Baltmi агентству BNS.

Эстония лидирует и по показателю среднемесячных затрат на табачные изделия, которые колеблются от 35 до 40 евро. В Литве домашние хозяйства в среднем тратят 20-25 евро в месяц, в Латвии - около 25.

Исследование показало, что потребление табачных изделий в Литве связано с количеством детей: в более чем половины домашних хозяйств, которые покупают табачные изделия, детей нет, а с ростом количества детей доля курящих сокращается.

"Можно сделать предположение, что появление детей в семье оказывает влияние на решение бросить курить, правда, трудно сказать, делается ли это ради здоровья и воспитания ребенка, или с целью экономии и компенсации сокращения расходов на одного члена домашнего хозяйства", - сказала BNS директор Baltmi Инга Балжене.

Она утверждает, что курение в Литве не является привычкой лишь состоятельных людей - 37% курящих причисляются к группе лиц с низкими доходами, 46% - к группе со средними доходами и только 17% - к группе с высокими доходами. Больше вего (35%) в Литве курят лица в возрасте 50 лет и старше.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Балтия: больше всего на табак тратят эстонцы, меньше - литовцы (1)

Балтия: больше всего на табак тратят эстонцы, меньше - литовцы
Из трех Балтийских стран больше всего на табачные изделия тратят домашние хозяйства Эстонии, а меньше всего - литовцы, свидетельствует новейший опрос компании Baltmi.

Нобелевский лауреат по экономике: деньги — не главное в жизни (7)

Нобелевский лауреат по экономике: деньги — не главное в жизни
Нобелевского лауреата по экономике 2010 года Кристофера Писсаридеса называют одним из отцов современной макроэкономики. В эксклюзивном интервью радио Baltkom, которое он дал специально для круглого стола, посвященного теме денег, британский экономист греческого происхождения, руководитель кафедры экономики Лондонской высшей школы экономики и политических наук рассказал о своем отношении к деньгам.

В следующем году будут модернизировать вильнюсский Akropolis (4)

В следующем году будут модернизировать вильнюсский Akropolis
Правление Akropolis Group утвердила стратегию, согласно которой в 2018 г. будет модернизирован вильнюсский Akropolis, пишет vz.lt.

Цена биткоина впервые превысила стоимость унции золота (1)

Цена биткоина впервые превысила стоимость унции золота
Стоимость криптовалюты биткоин впервый в истории стала выше стоимости унции золота на мировом рынке. На закрытии торгов электронной биржи Kraken в четверг биткоин стоил 1268 долларов, а одна тройская унция золота - 1233 доллара.

Растущие цены на алкоголь покупателей пока не пугают (21)

Растущие цены на алкоголь покупателей пока не пугают
После повышения акциза на алкоголь некоторые алкогольные напитки уже подорожали. К примеру, в Шяуляй шампанское уже стоит на 20 евроцентов больше, а крепкие алкогольные напитки подорожали даже на евро, пишет Šiaulių naujienos.
Facebook друзья
Rambler's Top100