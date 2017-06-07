Бакас: надежность некоторых работников госпредприятий вселяет беспокойство

На предприятиях, имеющих стратегическое значение для страны, есть люди, надежность которых вызывает обеспокоенность, а также процветает непотизм, так что нужно менять и порядок приема людей на работу, и порядок принятия решений, говорит председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Витаутас Бакас.

"В ближайшее время мы будем говорить с правительством, чтобы ускорить внесение Закона о стратегических предприятиях, который решит множество проблем и сделает прозрачным весь сектор, и надежность будет выше, и польза для нас всех будет больше", - сказал В. Бакас журналистам в среду после закрытого заседания, посвященного предприятий транспортного сектора, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности.

"На некоторых предприятиях надежность некоторых людей вызывает у нас обеспокоенность", - сказал В. Бакас. Однако конкретные предприятия он не назвал, а лишь упомянул один случай, когда за шпионаж в пользу Белоруссии получил пять лет тюрьмы бывший сотрудник госпредприятия Oro navigacija Ромуальд Липский.

"Был громкий судебный процесс, когда один из сотрудников предприятия был осужден за шпионаж. Скажем, это своего рода индикатор того, что это предприятие было уязвимым", - ответил В. Бакас на вопрос, что означает его высказывание о ненадежных работниках.

"Обеспечение надежности, лояльности - на наш взгляд, должны быть расширены процедуры оценки надежности, которые применяются в отношении руководителей, членов правления только таких предприятий, они (эти процедуры) также должны применяться к лицам, которые принимают или готовят важные решения, связанные с развитием предприятий, инвестициями", - сказал глава КНБО.

Как одну из самых серьезных проблем на госпредприятиях В. Бакас назвал непотизм, но, отвечая на вопрос о конкретных предприятиях, подтвердил только случай с Lietuvos gelezinkeliai (Литовскими железными дорогами). Новое руководство Lietuvos gelezinkeliai обратилось в прокуратуру по поводу действий бывшего руководства компании; звучала критика в связи с тем, что многие работники железных дорог - родственники между собой или у них есть родственники на предприятиях, которые продают услуги Lietuvos gelezinkeliai.