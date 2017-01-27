Авулис представил свою версию роста цен на жилье

ru.DELFI.lt
пятница, 27 января 2017 г. 15:34
По данным компании Hanner, в 2016 году средняя цена на квадратный метр жилья на столичном рынке увеличилась на 6,8% и составляла 1417 евро/м2 – эта цена по-прежнему была на 28% ниже, чем х декабре 2007 года.
Arvydas Avulis
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

"Этот довольно большой рост цен может быть связан с те, что большая часть квартир строится в соответствии с требованиями энергетического класса А, а такое строительство обходится дороже. Другой момент, больше всего квартир продают в центре города. Однако, такое подорожание - это уже предел, который может способствовать приходу на рынок спекулянтов", – сказал Авулис.

Согласно сообщению, в 2016 году покупатели новых квартир в Вильнюсе выбирали более дорогие квартиры – в экономическом сегменте, по сравнению с 2015 годом, продажи снизились с 45% до 34%. В 2016 году самыми популярными квартирами на рынке были квартиры площадью не больше 50 кв. м (47% продаж).

По данным Центра реестра, в прошлом году во всей Литве продали 34 000 квартир и 10.000 домов – количество сделок за год увеличилось на 10%.

По оценке Eurostat, средний уровень цен на жилье в Литве находится на уровне 2006 года, а зарплаты, по сравнению с 2006 годом, выросли больше чем в 1,5 раза.

Рост цен на жилье сейчас меньше роста зарплат, поэтому доступность жилья стала выше.

Hanner в 2016 году продала в Вильнюсе 446 квартир – на 43% больше, чем в 2015 г. Это наилучший результат компании с 2007 г, когда Hanner продала в Вильнюсе 450 квартир.

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Бизнес

Авулис представил свою версию роста цен на жилье

Arvydas Avulis
По данным компании Hanner, в 2016 году средняя цена на квадратный метр жилья на столичном рынке увеличилась на 6,8% и составляла 1417 евро/м2 – эта цена по-прежнему была на 28% ниже, чем х декабре 2007 года.

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