После того как его стали сносить и сообщили о новом строительстве на государственной земле, прокуроры все настойчивее требуют расторгнуть договор об аренде земли, поскольку стадион якобы должны были использовать, а не сносить.

Национальная земельная служба (НЗС) этим требованиям не подчиняется, поэтому прокуроры ужесточают тон и не исключают возможности обращения в суд.

Землю в аренду взяла компания Promola, которая принадлежит компании Hanner. Глава компании Арвидас Авулис убежден, что прокуроры либо выполняют чьи-то указания и хотят с ним расправиться, либо просто не понимают, что делают.

Напомним, что в начале этого года прокуроры потребовали, чтобы НЗС расторгла договор об аренде земли, на которой находился стадион "Жальгириса". Компанию Promola уведомили о том, что договор будет расторгнут в течение 2 месяцев.

Однако договор остался в силе, а в начале июля Генпрокуратура потребовала пояснить, почему договор не был расторгнут.

НЗС информировала прокуроров о том, что получила просьбу компании Promolo об изменении договора. Такой ответ прокуроров не удовлетворил.

"Обстоятельства переписки с Генпрокуратурой позволяют сделать вывод, что НЗС <...>, не выполняет закон о прокуратуре, поэтому мы повторно просим до 21 августа 2017 г. информировать прокуратуру о принятом НЗС решении и его результата", – сказано в документе прокуратуры.

В нем внимание обращается на то, что требования прокуратуры должны выполнять все государственные ведомства и служащие.

Генпрокуратура информировала DELFI, что получила новое письмо НЗС, в котором та просит дать 20 дней на пересмотр этого вопроса, проверку и принятие решения.

После получения этого решения Генпрокуратура будет решать, что предпринимать в дальнейшем. Чего добиваются, представители прокуратуры пояснили так: "Прокуроры констатировали нарушение закона. Справедливым было бы написать так: договор об аренде земли должен быть расторжен".

НЗС ситуацию комментировать не стала.

Председатель правления компании Hanner Арвидас Авулис заверил, что все было сделано по закону.

"Прокуратура пытается найти хотя бы малейшую зацепку, чтобы надавить и расторгнуть договор. Мы пытаемся выяснить Реальные мотивы и цели прокуратуры. Я был уверен, говорил с этими прокурорами и мне показалось, что цель здесь - найти хотя бы малейшую зацепку", – сказал предприниматель.

По его словам, прокурорам доказали, что их заявление о том, что государство передало стадион в пользование - неверное.

"Государство уже один раз продало этот участок. Если договор будет расторгнут, и захочет продать его еще раз, это будет нечестно. Дважды продавать одну и ту же вещь нечестно и запрещено законом. Когда я представил эти аргументы, доказал, что начался поиск улиток на асфальте – пытаются подвести какой-то пункт соглашения или цитату закона, одну фразу и показать, что есть какое-то нарушение", – возмущался Авулис.

"Есть лишь две версии. Или это чье-то указание, приказ или по глупости. Другие причины не могу и представить", – сказал он и прибавил, что это лишь "первая серия".

Он сказал, что не намерен отступать и если надо, разоблачит прокуроров: "Если это продолжится, тогда мы раскроем много фактов и случаев, когда прокуратура вела себя иначе. Тогда возникает один вопрос – это цель расправы со мной лично или моей компанией. Другого ответа не нахожу. Если кто-то найдет, я буду благодарен, если мне объяснять, что это".

"Мы открыты, мы создадим несколько тысяч рабочих мест, создадим окружение, общественные пространства, которыми люди смогут пользоваться", – сказал Авулис.