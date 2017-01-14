Австрия может ограничить права работников из других стран ЕС

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rus.DELFI.lv
суббота, 14 января 2017 г. 21:22
Страны Восточной Европы "экспортируют" свою безработицу в Австрию, и такую практику нужно прекратить. Об этом заявил на этой неделе канцлер Австрии Кристиан Керн, сообщает Euobserver.
© Shutterstock nuotr.

По словам Керна, нужно ввести порядок, при котором иностранец может получить работу в Австрии только в том случае, если на конкретное рабочее место невозможно найти работников-австрийцев. Эта идея противоречит общеевропейским соглашениям, которые предполагают, что все граждане ЕС должны иметь равные права на работу, отмечает Euobserver.

Кроме того, канцлер поддержал планы правительства страны урезать лимит получателей убежища за 35 000 до 17 000 человек.

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