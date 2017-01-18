Arvi открыла в Беларуси комплекс по производству индейки

"Производственные мощности комплекса составят около 5,5 тыс. тонн мяса индейки в живом весе в год", - проинформировали в банке.

Комплекс состоит из нескольких взаимосвязанных частей: ферм по выращиванию индюков, завода по убою и переработке индюшатины с производством широкого ассортимента продукции.

"Стоимость проекта составила свыше 30 млн евро, значительная часть из которой профинансирована за счет средств ОАО "БПС-Сбербанк", - добавили там.

С запуском заводов и ферм будет создано около 200 рабочих мест.

Производимая продукция будет реализовываться на территории Беларуси, а также экспортироваться.

Ранее Arvi ввела на территории Лидского района завод по переработке побочных продуктов животного происхождения Biovast.