Arvi открыла в Беларуси комплекс по производству индейки

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Interfax.by
среда, 18 января 2017 г. 16:55
Литовская группа компаний Arvi ввела в эксплуатацию вертикально-интегрированный комплекс по промышленному производству продукции из мяса индейки на территории Лидского района Гродненской области Беларуси стоимостью свыше 30 млн евро, сообщила пресс-служба ОАО "БПС-Сбербанк".
Kalakutai
© AFP/Scanpix

"Производственные мощности комплекса составят около 5,5 тыс. тонн мяса индейки в живом весе в год", - проинформировали в банке.

Комплекс состоит из нескольких взаимосвязанных частей: ферм по выращиванию индюков, завода по убою и переработке индюшатины с производством широкого ассортимента продукции.

"Стоимость проекта составила свыше 30 млн евро, значительная часть из которой профинансирована за счет средств ОАО "БПС-Сбербанк", - добавили там.

С запуском заводов и ферм будет создано около 200 рабочих мест.

Производимая продукция будет реализовываться на территории Беларуси, а также экспортироваться.

Ранее Arvi ввела на территории Лидского района завод по переработке побочных продуктов животного происхождения Biovast.

Interfax.by
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Arvi открыла в Беларуси комплекс по производству индейки (3)

Kalakutai
Литовская группа компаний Arvi ввела в эксплуатацию вертикально-интегрированный комплекс по промышленному производству продукции из мяса индейки на территории Лидского района Гродненской области Беларуси стоимостью свыше 30 млн евро, сообщила пресс-служба ОАО "БПС-Сбербанк".
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