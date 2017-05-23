Арлаускас предлагает алкоголикам рабочие места меньше, чем за минимум

Бизнес мог бы принимать алкоголиков на работу и так помочь им выбраться из порочного круга, однако намерен платить таким людям зарплату меньше минимальной. Об этом 23 мая на пресс-конференции заявил глава Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас.

Арлаускас рассказал, что во вторник по дороге на работу на ул. Альгирдо встретил молодого человека с початой бутылкой бренди.

"Я разговорился с ним. Говорю, рано начинаешь день. – Знаешь, говорит, – я ночью все смешал, сейчас нужно поправить здоровье", – рассказал Арлаускас.

Он наблюдал за этим человеком целый час, тот все бродил по двору, потом упал. Таких людей в возрасте 30-40 лет, по словам Арлаускаса, немало. Они деградируют на глазах. По мнению Арлаускаса, общество само должно приблизить их к себе – правительственные программы не помогут, запреты алкоголя и ограничения не помогут и специализированные магазины их не спасут. Но, по словам главы ЛКР, власти от таких людей отстранились.

Он сказал, что ЛКР готова помочь этим людям подняться со дна.

"Только через занятость, только путем предоставления более широкого спектра досуга мы можем помочь им. (…) Да, нам очень не хватает человеческих ресурсов. Мы видим, что часть ресурсов можем компенсировать за счет тех людей, которые сейчас за гранью. К примеру, депутаты, которые в свое время признали, что являются алкоголиками, сегодня отлично работают в парламенте", – сказал Арлаускас. (Вероятно, он имел в виду Эгидиюса Варейкиса и Рокаса Жилинскаса, которым удалось побороть алкоголизм).

Арлаускас считает, что даже алкоголики могут вернуться к нормальной жизни. Однако бизнес хотел бы платить алкоголикам меньше минимума.

"Если будут поощрять такие социальные инициативы, чтобы можно было платить меньше минимума, ибо сами понимаете, какова продуктивность таких людей. Тогда если сформируют такой пакет, мы и говорим – да, почему бы и нет – грузчик, к примеру. После работы какие-нибудь группы анонимных алкоголиков. Методов много, есть сформированная практика в мире", – сказал Арлаускас.

По данным Арлаускаса, если мы спишем таких людей, они деградируют. На замечание журналистов, что вышеупомянутые депутаты получали нормальную зарплату, а рабочим предлагают меньше минимума, Арлаускас ответил, что бизнес - коммерческая структура, а депутатам платили депутатскую зарплату.

"Не мы им платили, их выбрали, они попали по списку, им платят столько, сколько установил парламент. Мы коммерческая структура. Может быть и такая идея - может и какая-то госкомпания их часть трудоустроить", – сказал Арлаускас.

Он предложил либо возможность платить алкоголикам меньшую зарплату, либо выплату дотаций государства: "Или скажем, государство участвует в оплате рабочего места. Таков зарубежный опыт".

Тем, кто интегрируется, например, через полгода, предлагают платить уже большую зарплату.

Психиатр Ляонас Качинскас обратил внимание на то, что алкоголикам важно работать.

"Те, у кого была специальность, работа, довольно быстро возвращаются в нормальную жизнь, могут правильно выполнять все функции, как и здоровый человек", – сказал Качинскас, отметив, что к физической работе человек возвращается в течение месяца.

Но долгосрочного результата не будет без дальнейшего комплексного отношения – нужна поддержка социальных работников, группа анонимных алкоголиков, другая деятельность. Параллельно нужно любимое занятие, поддержка семьи.

"Внутренние связи в голове полностью восстанавливаются только через три года, может помочь только долгая совместная работа", – сказал психиатр.