Apple: неожиданный спад интереса к айфону

Калифорнийская фирма, готовящаяся к выпуску новой модели айфона в этом году, продала 50,8 млн смартфонов за указанный период, что на 1% меньше, чем в первом квартале 2016 года.

Глава компании Тим Кук объяснил это паузой в появлении новых моделей айфона.

Котировки акций компании понизились почти на 2% после недавнего взлета на рекордную отметку в ожидании лучших результатов.

Одновременно Apple сообщила о росте доходов на 4,6% по всем отделениям компании, составивших 52,9 млрд долларов, что слегка ниже прогнозов.

Снижение цифр продаж компенсируется ростом доходов различных сервисов компании, в том числе Apple Pay, iCloud и App Store, продажи которых возросли на 18% и составили 7 млрд долларов.

Несмотря на уменьшение числа проданных устройств, доходы от продаж айфонов возросли на 1% и составили 33,2 млрд долларов благодаря росту продаж более крупного и дорогого IPhone 7 Plus.