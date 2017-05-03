Apple: неожиданный спад интереса к айфону

 (1)
bbcrussian.com
среда, 3 мая 2017 г. 17:15
Компьютерный гигант Apple признался, что продал меньше айфонов в первом квартале этого года, чем год назад.
raudonas iPhone, Apple nuotr.
© Gamintojo archyvas

Калифорнийская фирма, готовящаяся к выпуску новой модели айфона в этом году, продала 50,8 млн смартфонов за указанный период, что на 1% меньше, чем в первом квартале 2016 года.

Глава компании Тим Кук объяснил это паузой в появлении новых моделей айфона.

Котировки акций компании понизились почти на 2% после недавнего взлета на рекордную отметку в ожидании лучших результатов.

Одновременно Apple сообщила о росте доходов на 4,6% по всем отделениям компании, составивших 52,9 млрд долларов, что слегка ниже прогнозов.

Снижение цифр продаж компенсируется ростом доходов различных сервисов компании, в том числе Apple Pay, iCloud и App Store, продажи которых возросли на 18% и составили 7 млрд долларов.

Несмотря на уменьшение числа проданных устройств, доходы от продаж айфонов возросли на 1% и составили 33,2 млрд долларов благодаря росту продаж более крупного и дорогого IPhone 7 Plus.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Klaipedos nafta надеется на рост доходов от международных проектов (5)

Klaipedos nafta надеется на рост доходов от международных проектов
Новый руководитель литовского оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta Миндаугас Юсюс надеется, что в будущем компания будет получать доходы не только от терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ), но и от международных проектов.

Apple: неожиданный спад интереса к айфону (1)

raudonas iPhone, Apple nuotr.
Компьютерный гигант Apple признался, что продал меньше айфонов в первом квартале этого года, чем год назад.

Евростат: за год в странах Балтии выросли цены на промпродуцию (6)

Евростат: за год в странах Балтии выросли цены на промпродуцию
За год цены на промышленную продукцию выросли во всех трех Балтийских государствах, сообщил Евростат.

Prisma намерена закрыть супермаркеты в Литве и Латвии (50)

Prisma, vežimėlis, prekybos centras
С июля этого года финская Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) намерена закрыть супермаркеты Prisma в Литве и Латвии. Компания намерена сконцентрироваться на деятельности в Санкт-Петербурге и Эстонии.

Вильнюс ищет продавца для приобретения 150 новых автобусов (41)

Вильнюс ищет продавца для приобретения 150 новых автобусов
Вильнюсские власти после нескольких месяцев колебаний, наконец, объявили конкурс на закупку 150 новых автобусов на сумму в 40,5 млн. евро.
Facebook друзья
Rambler's Top100