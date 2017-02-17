Аникщяй, Друскининкай или Бирштонас: какой из городов выбрать

Несмотря на то, что Друскининкай привлекает больше туристов, чем Аникщяй и Бирштонас, наибольшим приростом туристов – больше 20% – за последние три года может порадоваться именно Бирштонас. В Аникщяй также растет число туристов, особенно приезжающих на один день.А какой из курортов лучше выбирать, зависит от того, чего вы хотите – покоя, развлечений или новинок, пишет lrt.lt.

По данным Департамента статистики за январь-сентябрь 2016 г., больше всего туристов посетили Друскининкай - 247 000, в Бирштонасе побывало 53 000, а в Аникщяй - почти 18 000. Согласно данным, эти города посещают не только жители Литвы, но и иностранцы - в основном из Латвии, России, Польши, Беларуси и Эстонии.

Представитель Государственного департамента туризма Индре Тракимайте-Шешкувене сказала, что работа ведется целенаправленная на приоритетных рынках.

Тракимайте-Шешкувене сказала, что это такие рынки, как Германия, Великобритания, Швеция, Италия, Норвегия, Франция. В числе далеких приоритетных рынков - Израиль, Япония, США и Китай. Важны также такие рынки как Беларусь, Эстония, Латвия, Польша, Россия и Украина.

По словам Тракимайте-Шешкувене, Друскининкай первым из этих трех городов стал создавать свой имидж, обновлять лечебницы и санатории.

"Еще 15 лет назад это был ужасный и мрачный город с заброшенными санаториями. Сейчас они восстановились, привлекают очень много иностранцев. Ежегодный прирост составляет 10–12%. Бирштонас в последние три года показывает рост в более 20%. В отличие от Друскининкай, Бирштонас - более литовский курорт – здесь растет число местных туристов", – сказала специалист.

"Эти три города поняли важность коммуникации – чем больше информации предоставляешь, тем больше туристов привлекаешь. Эти три курорта – звезды нашего туризма", – продолжила она.

В Аникщяй число туристов стало расти после появления тропы в кронах деревьев (ее открыли в августе 2015 г.). Однако Тракимайте-Шешкувене рассказала, что в Аникщяй можно также посетить зеркальную комнату, парк лабиринтов, музей узкоколейной железной дороги, летнюю санную трассу.

"Друскининкай может предложить множество культурных мероприятий. Там постоянно проходят праздники, фестивали. Этот город постоянно старается привлечь к себе внимание", – сказала Тракимайте-Шешкувене.

"Между тем идея Бирштонаса – спокойный курорт. Там нет ни ночных клубов, ни шумных баров. В Бирштонасе есть много разнообразия – от дешевых домов отдыха с номерами по 20–25 евро, до роскошных СПА-гостиниц с ценой за номер по 300 евро. Бирштонас держит цены на большой высоте", – рассказал работающий в сфере туризма специалист Римвидас Ширвинскас-Макалюс.

Он заметил, что выбирая между этими городами, люди должны решить, что им нужно - покой, шум или новшество. "И это новшество - Аникщяй. Это доказал прошлый летний сезон, когда у тропы в кронах деревьев и других мест были очереди", – сказал Ширвинскас-Макалюс.