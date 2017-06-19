Аналитики: рост цен в Литве обусловлен ростом цен в мире

"Ожидается, что инфляция в 2017 г. составит 3,2% и этот рост будет немного выше прогнозировавшегося несколько ранее. У нас небольшая и открытая экономика и всё, происходящее на мировых рынках сырья, сказывается и на нас. Имеется в виду рост цен на нефть, увеличение цен на продовольственное сырьё, и это вызывает рост цен в Литве", отметил в понедельник на пресс-конференции директор Службы экономической и финансовой стабильности Lietuvos bankas Гедиминас Шимкус.

Lietuvos bankas прогнозирует, что инфляция в стране в следующем году должны быть около 2,2%.

По словам специалиста, на будущее прогнозируемый более быстрый рост зарплат будет способствовать увеличению покупательной способности населения Литвы, а это, в свою очередь, скажется на внутреннем потреблении.

В соответствии с прогнозами LB, средняя заработная плата в стране в этом году должна увеличиться на 6,5%, а в следующем - ещё на 5,7%.