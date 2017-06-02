Аналитики: предлагаемые налоговые изменения чересчур смело называть реформой

Предлагаемые литовским правительством налоговые изменения с 2018 года прежде всего направлены на улучшение положения малого бизнеса и людей с низкими доходами, однако их нельзя называть существенной налоговой реформой, говорят аналитики, к которым агентство BNS обратилось за комментариями.

"Коренных изменений нет, может быть, немного лучше будет тем, кто меньше зарабатывает, но это не реформа на долгосрочную перспективу или реформа, решающая проблемы Литвы. С другой стороны, можно похвалить за сдержанность. Если посмотреть, как необдуманно рассматривались связанные с алкоголем вопросы, то можно похвалить за сдержанность и непринятие поспешных решений. Я не критикую эту реформу за ее порыв, давайте договоримся, что это не реформа, а небольшое изменение, но лучше такое, чем радикальные изменения, да еще не в ту сторону", - сказал президент Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас.

По словам главного аналитика банка SEB Тадаса Повилаускаса, предложения правительства можно назвать "решением актуальных проблем и своего рода гигиеническим очищением".

"Это не реформа, это предложения по улучшению нынешней системы. Это скорее технократические предложения, направленные на малый бизнес и жителей с низкими доходами. Например, очень актуальный вопрос распределения между трудом и доходами капитала, он остается без изменений. Налогообложение людей, получающих среднюю и более высокую зарплату, которые приносят большую часть подоходного налога и взносов в Фонд социального страхования (Sodra), по сути совсем не уменьшается", - сказал Т. Повилаускас.

"Однако, насколько я понимаю, цель была уменьшить социальное отчуждение и неравенство доходов, и да, это делается", - добавил он.

Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис тоже сказал, что предлагаемые изменения заметно облегчают налоговое бремя людей с низкими доходами.

"Это заметное облегчение налогового бремени, однако пока оно актуально только для жителей с самыми низкими доходами, поэтому в будущем следует искать возможности снижения бремени и для семей со средними доходами", - сказал Н. Мачюлис в комментарии для СМИ.

По его словам, дополнительные налоговые стимулы для семей с низкими доходами и инвестирующих предприятий обойдутся недешево, а потерянные доходы госбюджета нужно будет чем-то компенсировать.

"Ради снижения бедности и повышения эффективности налоговой системы, не разбалансируя при этом государственные финансы, некоторыми льготами пришлось пожертвовать как неприоритетными (...) Можно порадоваться, что не появились новые налоги, и надеяться, что они не будут рассматриваться до тех пор, пока не повысится эффективность расходов госсектора", - подчеркнул экономист Swedbank.

Изменения налоговой системы парламент должен рассмотреть на осенней сессии. Голосование по ним должно быть проведено вместе с голосованием проекта бюджета 2018 года, чтобы изменения вступили в силу с начала 2018 года.