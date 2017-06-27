Аналитик: цены на продукты питания будут расти

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BNS
вторник, 27 июня 2017 г. 10:51
В мире растут цены на продукты питания, и Литва не исключение. Здесь молочные продукты подорожали до 20%, а во время проводимых торговыми предприятиями акций скидки на многие товары не очень велики, пишет Lietuvos rytas.
Pienas
© Shutterstock nuotr.

"Я сам, покупая молочные продукты, замечаю, что их стоимость с февраля повысилась, пусть и не слишком сильно. Вполне возможно, что торговые центры не решаются их повышать, хоть и хочется, так как покупатели на это весьма чутко реагируют. Вероятно, поскольку торговцы всё дороже платя производителям за молочные продукты, растущие цены прикрывают значительно меньшими скидками во время акций", - отмечает аналитик банка SEB Тадас Повилаускас.

Литовские продукты питания, по его словам, поступают в Италию и Францию, в другие страны, где цены на такую продукцию растут, поэтому говорить о благоприятных для потребителей переменах пока сложно:

"Молочные продукты могут дорожать ещё больше, хотя цены на некоторые из них уже рекордные. Разве что может быть некоторое снижение цен во второй половине года", - отметил он.

BNS
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Бизнес

Аналитик: цены на продукты питания будут расти (18)

Pienas
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