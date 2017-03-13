Актуально: в банках не останется "расчетных книжек"

Тысячи жителей за коммунальные услуги, воду, электричество, отопление платят, заполнив через интернет так называемые расчетные книжки. Таким образом можно было единым платежом расплатиться со всеми поставщиками коммунальных услуг. В следующем месяце эта услуга исчезнет.

Отныне жители будут вынуждены тратить гораздо больше времени, делая несколько отдельных платежей, вместо одного или должны будут искать другие альтернативы.

Представители жилтовариществ, а также представители деловых кругов говорят, что это нововведение приведет к хаосу. Коммерческие банки себя оправдывают тем, что популярный сервис не будут предоставлять из-за требований Единой зоны платежей в евро

(SEPA).

За их соблюдение ответственность несет Центробанк Литвы. Два года назад он утверждал, что SEPA предоставит пользователям новые возможности и во время перехода к проекту не потребуется дополнительная подготовка. Некоторые банки в начале марта клиентам сообщили, что с конца марта не будут обеспечивать электронные платежи через систему расчетных книжек.

Житель Вильнюса Томас (имя и фамилия редакции известны), узнав о нововведении, не скрывал раздражение:

"Насколько я помню, последние 10 лет за все услуги я платил, заполнив в интернете «расчетную книжку». Раньше хватало карты с кодами. Подключаешься в системе э-банкинга и одним переводом оплачиваешь все. Потом потребовали не только подключаться, но и вводить код для каждого платежа, который приходит к телефону. Ну, хорошо. Один дополнительный шаг безопасности, можно понять. Но что сейчас за бред? Я специально засек время. Сделать один платеж уже после подключения к электронной почте занимает 1,5 минуты. А если платежей будет 5 или больше? Кто-то рассчитывал, сколько за 12 месяцев потребуется дополнительного времени для всех нас?".

О том, что заплатить за коммунальные услуги нажатием одной кнопки больше не будет возможности, своим клиентам сообщили банки SEB bankas и Nordea. SEB bankas сообщает, что данной услугой пользовалось около 50 000 клиентов.

Президент Ассоциации "Литовская республиканская палата по управлению и обслуживанию жилищного фонда" Юозас Антанайтис сказал, что нововведение повлияет на жителей многоквартирных жилых домов.

"Эта новость неожиданна. Времени подготовиться к переходу на другой способ расчетов нет. Объяснений людям, как действовать дальше, нет, что делать с "книжками" - тоже. (…) Одним словом, плохо", - сказал он.

По его словам, не ясно, что будет происходить дальше. Видимо, клиенты должны будут заключать договоры с банками, что противоречит свободному волеизъявлению граждан, считает Антанайтис.