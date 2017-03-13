Актуально: в банках не останется "расчетных книжек"

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ru.DELFI.lt
понедельник, 13 марта 2017 г. 09:08
Тысячи жителей за коммунальные услуги, воду, электричество, отопление платят, заполнив через интернет так называемые расчетные книжки. Таким образом можно было единым платежом расплатиться со всеми поставщиками коммунальных услуг. В следующем месяце эта услуга исчезнет.
© Shutterstock nuotr.

Отныне жители будут вынуждены тратить гораздо больше времени, делая несколько отдельных платежей, вместо одного или должны будут искать другие альтернативы.

Представители жилтовариществ, а также представители деловых кругов говорят, что это нововведение приведет к хаосу. Коммерческие банки себя оправдывают тем, что популярный сервис не будут предоставлять из-за требований Единой зоны платежей в евро
(SEPA).

За их соблюдение ответственность несет Центробанк Литвы. Два года назад он утверждал, что SEPA предоставит пользователям новые возможности и во время перехода к проекту не потребуется дополнительная подготовка. Некоторые банки в начале марта клиентам сообщили, что с конца марта не будут обеспечивать электронные платежи через систему расчетных книжек.

Житель Вильнюса Томас (имя и фамилия редакции известны), узнав о нововведении, не скрывал раздражение:

"Насколько я помню, последние 10 лет за все услуги я платил, заполнив в интернете «расчетную книжку». Раньше хватало карты с кодами. Подключаешься в системе э-банкинга и одним переводом оплачиваешь все. Потом потребовали не только подключаться, но и вводить код для каждого платежа, который приходит к телефону. Ну, хорошо. Один дополнительный шаг безопасности, можно понять. Но что сейчас за бред? Я специально засек время. Сделать один платеж уже после подключения к электронной почте занимает 1,5 минуты. А если платежей будет 5 или больше? Кто-то рассчитывал, сколько за 12 месяцев потребуется дополнительного времени для всех нас?".

О том, что заплатить за коммунальные услуги нажатием одной кнопки больше не будет возможности, своим клиентам сообщили банки SEB bankas и Nordea. SEB bankas сообщает, что данной услугой пользовалось около 50 000 клиентов.

Президент Ассоциации "Литовская республиканская палата по управлению и обслуживанию жилищного фонда" Юозас Антанайтис сказал, что нововведение повлияет на жителей многоквартирных жилых домов.

"Эта новость неожиданна. Времени подготовиться к переходу на другой способ расчетов нет. Объяснений людям, как действовать дальше, нет, что делать с "книжками" - тоже. (…) Одним словом, плохо", - сказал он.

По его словам, не ясно, что будет происходить дальше. Видимо, клиенты должны будут заключать договоры с банками, что противоречит свободному волеизъявлению граждан, считает Антанайтис.

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