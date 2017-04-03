Актуально: прогнозируют рост процентной ставки по кредитам

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ELTA
понедельник, 3 апреля 2017 г. 17:03
Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупреждает страны еврозоны о том, что стоит подготовиться к росту процентной ставки, сообщает CNBC.
© DELFI / Karolina Pansevič

Член ЕЦБ Бенуа Керре 3 апреля сказал, что приближение изменений в политике банка грядет.

"Очевидно, что финансовый сектор и другие связанные с экономикой люди должны готовится к росту процентной ставки", – сказал Керре.

"Я надеюсь, что власти стран еврозоны понимают, что процентная ставка на сегодняшнем уровне не останется", – сказал он.

DELFI напоминает, что на минувшей неделе экономист банка Nordea Жигимантас Маурицас сказал, что базовая процентная ставка в еврозоне в следующем году еще не изменится.

"Другая отрицательная весть - несмотря на улучшение экономической ситуации, мы не слышим вестей об увеличении базовой процентной ставки в еврозоне. Несмотря на рост доверия к экономике, инфляция растет и ЕЦБ не спешит повышать процентную ставку, мы верим, что до конца 2018 года она останется рекордно низкой", – сказал Маурицас.

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