airBaltic: шестой самолет CS300 поставил мировой рекорд

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ru.DELFI.lt
суббота, 22 июля 2017 г. 15:43
Накануне, 21 июля, латвийская авиакомпания airBaltic установила новый мировой рекорд, подготовив свой самый новый самолет CS300 к первому коммерческому рейсу всего через 50 минут после его доставки из Канады.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

"Я рад сообщить о том, что мы получили наш шестой самолет CS300 и наш флот продолжает расти. В очередной раз мы продемонстрировали наш профессионализм как первая авиакомпания в мире, эксплуатирующая самолеты CS300, установив новый мировой рекорд по скорости подготовки нового самолета для первого коммерческого рейса. Я очень горжусь нашей командой, которая помогла достичь этой цели", — отмечает исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Шестой самолет CS300 с регистрационным номером YL-CSF прибыл в Ригу 21 июля 2017 года в 11:15 по латвийскому времени. Время его полета составило 7 часов 25 минут, самолет пролетел 6 470 километров без остановок от аэропорта в Канаде до Латвии.

Процедура приемки самолета YL-CSF была проведена в 12:06 по латвийскому времени, и самолет сразу же отправился в свой первый коммерческий полет в Цюрих в 12:17 по латвийскому времени. Впервые процедура подготовки нового CS300 самолета к первому коммерческому рейсу была проведена столь оперативно.

К настоящему времени airBaltic на совершенно новых самолетах Bombardier CS300 выполнила более 2 163 рейсов и налетала свыше 5 523 часов. В целом на CS300 airBaltic перевезла 245 131 пассажира.

До конца 2019 года airBaltic планирует в целом получить 20 самолетов Bombardier CS300. После этого средний возраст самолетов во флоте авиакомпании составит всего 2 года, и airBaltic как перевозчик, который выполняет полеты только на самолетах Bombardier, будет иметь один из самых молодых флотов в Европе.

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