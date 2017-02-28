Агрессивные действия китайцев и турков снизили выручку Snaige

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BNS
вторник, 28 февраля 2017 г. 20:00
По данным до аудита, чистая консолидированная прибыль единственного в странах Балтии производителя бытовых холодильников Snaige, контролируемого российской группой Polair, составила 1, 207 млн. евро - в 2,7 раза больше, чем в 2015 году, когда чистая прибыль была 444,9 тыс. евро.
Šaldytuvų gamykla
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

В прошлом году консолидированная выручка Snaigе сократилась на 12,2% до 39,817 млн. евро, сообщила компания результаты деятельности в 2016 году через инфосистему Вильнюсской биржи Nasdaq.

По сообщению Snaige, которая в прошлом году экспортировала 88% собственной продукции, сокращение выручки обусловлено агрессивными действиями китайских и турецких производителей на западных рынках.

"Китайские и турецкие производители, желая закрепиться на западных рынках, действовали действительно отчаянно - предлагали свою продукцию по необоснованно заниженной цене. Мы не можем себе позволить работать убыточно, поэтому продажи отчасти снизились. Я убежден, что это временно. Никто не может себе позволить долго работать убыточно, даже китайцы", - отметил в пресс-релизе гендиректор Snaige Гядиминас Чейка.

91,1% акций Snaige косвенно принадлежит российской Polair.

Акции Snaige котируются в Дополнительном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

BNS
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Агрессивные действия китайцев и турков снизили выручку Snaige (19)

Šaldytuvų gamykla
По данным до аудита, чистая консолидированная прибыль единственного в странах Балтии производителя бытовых холодильников Snaige, контролируемого российской группой Polair, составила 1, 207 млн. евро - в 2,7 раза больше, чем в 2015 году, когда чистая прибыль была 444,9 тыс. евро.

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