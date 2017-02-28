Агрессивные действия китайцев и турков снизили выручку Snaige

В прошлом году консолидированная выручка Snaigе сократилась на 12,2% до 39,817 млн. евро, сообщила компания результаты деятельности в 2016 году через инфосистему Вильнюсской биржи Nasdaq.
По сообщению Snaige, которая в прошлом году экспортировала 88% собственной продукции, сокращение выручки обусловлено агрессивными действиями китайских и турецких производителей на западных рынках.
"Китайские и турецкие производители, желая закрепиться на западных рынках, действовали действительно отчаянно - предлагали свою продукцию по необоснованно заниженной цене. Мы не можем себе позволить работать убыточно, поэтому продажи отчасти снизились. Я убежден, что это временно. Никто не может себе позволить долго работать убыточно, даже китайцы", - отметил в пресс-релизе гендиректор Snaige Гядиминас Чейка.
91,1% акций Snaige косвенно принадлежит российской Polair.
Акции Snaige котируются в Дополнительном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.