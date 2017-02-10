Агентства возмущены ценами на объявления о продаже квартир

Агентства, занимающиеся продажей недвижимости, не скрывают своего возмущения в связи с ростом расходов на размещение объявлений на специализированных порталах. Они узнали, что с середины весны цены снова поднимутся.

Агентства получили уведомления директора владельца портала aruodas.lt ЗАО Diginet LTU Юстинаса Шимкуса о том, что с 1 апреля этого года изменятся цены на подачу объявлений.

Глава агентства Re/max в Литве Жюльенас Галяцкас сказал, что расходы его компании после подорожания услуг портала aruodas.lt увеличатся больше чем на 4000 евро в месяц.

"Перемены такие: за автоматический импорт объявления на портал, (aruodas.lt – ред.) придется платить 300 евро (без НДС) в месяц. Ранее для агентств, у которых было 10 и больше пользователей (брокеров – ред.) услуга была бесплатной. Возмущает это и нет логики в том, когда после беседы с представителем Diginet я узнал, что они несут расходы в связи с импортом объявлений и за эти 300 евро можно импортировать неограниченное количество объявлений", – сказал брокер.

Галяцкас сказал, что недоговоренность возникла потому, что Re/max придется платить несколько взносов по 300 евро в месяц.

"У нас не одна база данных, мы предоставляем им данные, а они говорят - нет, сейчас вы должны платить за каждый офис отдельно. А у нас 14 офисов", – сказал Галяцкас.

Итак, расходы компании с 1 апреля увеличатся на 4200 евро в месяц или на 50 400 евро в год.

"Их аргументы для нас неубедительны. Мы чувствуем, что они пользуются монопольной ситуацией на рынке", - сказал Галяцкас.

DELFI напоминает, что в связи с ситуацией на рынке объявлений расследование начала Антимонопольная служба. Она указала, что в 2014 г. эстонская компания Eesti Meedia, которой принадлежали порталы autoplius.lt, domoplius.lt, купила компанию AllePal, которая владеет порталами skelbiu.lt, aruodas.lt, autogidas.lt. После этой сделки ей принадлежат 70% рынка. Пользователи стали жаловаться на рост цен на услуги компаний.

Антимонопольная служба отказалась выдавать Eesti Meedia разрешение на приобретение 100% акций AllePal. Правда, компания обжаловала это постановление в суде. Административный суд Вильнюсского округа обязал Антимонопольную службу провести дополнительное расследование. АС намерена обжаловать постановление суда. Это она может сделать до 19 февраля.

Член правления Литовской ассоциации агентств недвижимости и представитель агентства Capital Мантас Микочюнас сказал, что терпение брокеров на исходе.

"Думаю, они испытывают терпение брокеров. Пока у них не лопнет терпение, они будут платить. Когда лопнет, платить перестанут, но это личное решение каждого", – сказал Микочюнас.

По его словам, из-за подорожания услуг, брокеры ищут альтернативы.

"Тенденции таковыs, что появляется все больше сделок без помощи aruodas.lt, значение aruodas.lt в работе брокеров снижается", – заметил собеседник.

Представитель компании Ober-haus Аудрюс Шапока сказал, что относится к перемене цен негативно: "Цены подняты непропорционально, это одностороннее действие поставщика услуг – не было никаких переговоров, никаких разговоров".

Представитель Diginet LTU Виктория Степонавичюте сказала, что с 1 апреля меняются условия автоматического импорта объявлений.

"Автоматический импорт - это отдельная дополнительная услуга, которая в течение 10 лет была бесплатной. Услугой пользуются около 5% наших клиентов", – сказала Степонавичюте.

По ее словам, клиенты могут вводить объявления вручную.

ЗАО Diginet управляет порталами skelbiu.lt, aruodas.lt, autoplius.lt, cvbankas.lt, versliukai.lt, ntzemepalis.lt, kainos.lt.