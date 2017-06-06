Администрация президента не намерена тормозить налоговые изменения

"Представленные предложения подлежат обсуждению. После того, как их услышали в Президентском дворце, никакая красная лампочка (...) не замигала", - сказал радиостанции Ziniu radijas во вторник утром советник президента Миндаугас Линге.

По словам М. Линге, предлагаемые изменения соответствуют данным "аграриями и зелеными" обещаниям снизить социальное отчуждение.

"Наверное, мало кто спорит, что самое большое воздействие этих изменений, корректировок ощутят наиболее уязвимые (слои населения - ред.), те, кто реально получает самые небольшие доходы", - сказал он.

По словам советника, в дискуссии важно искать равновесие между выдвигаемыми целями, выбранными средствами и возможностями государства. Советник президента несколько раз подчеркнул, что предлагаемые поправки могут меняться в зависимости от дискуссий в правящей коалиции и Сейме.

Премьер Саулюс Сквернялис на прошлой неделе представил предложение увеличить не облагающийся налогами размер доходов и привести его в соответствие с минимальной месячной зарплатой, ввести прямые фиксированные выплаты за детей и отказаться от части налоговых льгот.

Критики говорят, что предложенные изменения небольшие и не будут способствовать укреплению среднего класса.