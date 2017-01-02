Achema подписала договор с "Газпромом"

Заместитель председателя правления контролирующего завод концерна Achemos grupe Гинтарас Бальчюнас подтвердил BNS, что на прошлой неделе предприятие подписало договоры поставок газа с "Газпромом" и Statoil.

"Да, договорено, договор (с "Газпромом" - BNS) подписан. (...) Срок (договора) раскрывать не хотелось бы, потому что в договоре это прописано как конфиденциальное. Но факт могу подтвердить, что договор подписан с "Газпромом", и Achema в следующем году будет покупать газ у "Газпрома", (...) а остальную часть (газа) купит через терминал у Statoil", - сказал BNS Г. Бальчюнас.

Он сказал, что не хотел бы раскрывать, какой объем газа Achema купит у каждого из поставщиков, однако отметил, что часть, которая будет куплена у "Газпрома" - больше.

"Есть сезонные колебания цен на газ, и в холодный период газ удобнее покупать у "Газпрома", потому что обычно цены лучше, газ дешевле. Летом потребность в газе снижается из-за окончания отопительного сезона, и одновременно падает цена на него, так что в таком случае летом, не в отопительный сезон намечается, что будет покупаться через терминал, а в холодный период года, когда газ дешевле у "Газпрома", газ будет покупаться у "Газпрома", - объяснил Г. Бальчюнас.

По его словам, Achema в этом году потребит около 1,3 млрд. кубометров газа (13,4 млн. мегаватт-часов). В прошлом году компания потребила 1,2 млрд. кубометров, из них около 500 млн. кубометров она купила у "Газпрома", а 700 млн. кубометров - у Statoil. Газпромовский газ компания в прошлом году покупала на аукционе, а в конце 2015 года истек ее долгосрочный договор с "Газпромом".