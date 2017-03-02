Achema и Klaipedos nafta договорились о мощностях терминала СПГ

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BNS
четверг, 2 марта 2017 г. 19:45
Крупнейший в Литве потребитель газа - завод удобрений Achema договорился с компанией Klaipedos nafta относительно мощностей терминала сжиженного природного газа (СПГ).
© DELFI (E.Skardžiaus nuotr.)

Однако глава компании Achema пока не говорит, когда придет первый в этом году груз СПГ для Achema.

"Мы заканчиваем составление графиков и с Klaipedos nafta тоже составим, но пока я бы не хотел комментировать по поводу этого первого судна", - сказал BNS руководитель Achema Рамунас Миляускас.

По его словам, как и планировалось, покупать газ у норвежского концерна Statoil намечается в теплое время года - с весны до осени.

Компания Achema в начале года подписала договор о поставках газа с "Газпромом" и Statoil.

По данным BNS, компания в этом году намерена купить у российского концерна около двух третей необходимого ей количества газа - примерно 870 млн. кубометров.

Остальной газ, как и в прошлом году, она купит у Statoil.

BNS
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