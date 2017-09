ACEA: число автомобилей на альтернативном горючем в Литве остается одним из наименьших в ЕС

В январе - июне этого года новых электромобилей, гибридных автомобилей или автомобилей на природном газе в Литве зарегистрировано 304 - на 19,7% больше, чем за такой же период прошлого года (254). Меньше автомобилей на альтернативном горючем в этом году зарегистрировано только в Латвии - 227 или на 55,5% больше, а в Эстонии их число возросло почти вдвое до 702. Во всем ЕС регистрация таких автомобилей за год возросла на 37,8% до 417,9 тыс.

