ACEA: число автомобилей на альтернативном горючем в Литве остается одним из наименьших в ЕС

В январе - июне этого года новых электромобилей, гибридных автомобилей или автомобилей на природном газе в Литве зарегистрировано 304 - на 19,7% больше, чем за такой же период прошлого года (254).
Меньше автомобилей на альтернативном горючем в этом году зарегистрировано только в Латвии - 227 или на 55,5% больше, а в Эстонии их число возросло почти вдвое до 702.
Во всем ЕС регистрация таких автомобилей за год возросла на 37,8% до 417,9 тыс.
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