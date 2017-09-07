Регистрация новых автомобилей на альтернативном горючем в Литве в первом полугодии этого года возросло, однако их число остается одним из самых небольших в Евросоюзе (ЕС), сообщает Союз европейских производителей автомобилей (ACEA).
© DELFI (A.Sarcevičiaus nuotr.)

В январе - июне этого года новых электромобилей, гибридных автомобилей или автомобилей на природном газе в Литве зарегистрировано 304 - на 19,7% больше, чем за такой же период прошлого года (254).

Меньше автомобилей на альтернативном горючем в этом году зарегистрировано только в Латвии - 227 или на 55,5% больше, а в Эстонии их число возросло почти вдвое до 702.

Во всем ЕС регистрация таких автомобилей за год возросла на 37,8% до 417,9 тыс.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Бизнес

ACEA: число автомобилей на альтернативном горючем в Литве остается одним из наименьших в ЕС

Регистрация новых автомобилей на альтернативном...

В школах всех стран Евросоюза запретят продавать "газировку"

Европейские производители безалкогольных напитков...

Корпоративный WhatsApp хотят сделать платным

Компания Facebook Inc. намерена в будущем начать брать плату...

Евростат: рост ВВП Литвы замедлился (3)

Рост внутреннего валового продукта Литвы в первом...

Ryanair сообщила об изменениях в правилах провоза багажа

Бюджетная ирландская авиакомпания Ryanair сообщила об...

TOP новостей

Финансовую стабильность чувствуют менее половины жителей Литвы (6)

По данным исследования, проведенного по заказу группы...

Independence FSRU

Как охраняются объекты государственной важности в Литве? (9)

Компании и объекты государственной важности Литвы...

Подозреваемые в убийстве Страздаускайте рассказали, как все происходило (21)

Похищенная и запертая в багажнике жительница Плунге...

Новая инициатива призывает искать идеи для прорыва Литвы (56)

В четверг в Вильнюсе была представлена инициатива...

Петербургский политик: хорошим отношениям мешает комплекс большого брата (11)

"Петербург — как Россия, эффекты (от санкций) действуют...