1 сентября в этом году особо щедрое для предпринимателей

1 сентября каждый год с нетерпением ожидают не только учащиеся, но и владельцы баров и ресторанов. Обычно в этот оборот увеличивается на 30-50 процентов, но в этом году предприниматели рассчитывают на более высокие цифры.
«Это в самом деле большой праздник, а в этом году – особенно, так как совпадает с «Днями столицы», Шотландия с Литвой играет в футбол, еще и пятница – все сложилось, по крайней мере, в Вильнюсе. Но и в других городах бывает очень много людей, кроме этого, возможно, не каждый день люди позволяют себе сходить в ресторан, а 1 сентября как родители с детьми, так и бабушки и дедушки с внуками это себе позволяют», - не скрывает директор группы Amber food, управляющей ресторанами Charlie pizza, La Crepe и др., Гедиминас Бальнис.
Глава по маркетингу группы ресторанов Fortas Кястутис Маркявичюс также не скрывал радости: «Однозначно, в этот раз у 1 сентября есть потенциал быть одним из лучших дней в году».
Он утверждал, что обычно в среднем оборот увеличивается на 30-50 проц., но в этом году можно рассчитывать на более высокие цифры. К этому коллективы ресторанов готовятся.
«Это один из наиболее важных дней, не могу сказать, что самый главный, зависит, какой день выпадает, какая погода, но если, например, в День Валентина приходят пары на романтический вечер, то 1 сентября чаще всего приходят семьями, а академическая молодежь – ближе к вечеру. Работники к этому готовятся, интерьер украшен, создается праздничное настроение. Делаются небольшие подарки, предлагаются десерты, безалкогольные коктейли, конфеты», - сказал он.
Бальнис обратил внимание, что перед каждым праздником становится больше людей, но каждый раз это своя специфика, поэтому приходится ломать голову, чем удивить посетителей:
«Наплыв бывает перед Рождеством, в Клайпеде – на Праздник моря. Например, в День матери мы продаем больше десертов».
Он не думает, что сильно возрастут продажи алкоголя, когда по закону 1 сентября в магазинах запрещено им торговать, так как это – не основной сегмент.
«Алкоголю придается слишком большое значение. В нашей сети это только 5–12% всех продаж. Рост продаж можно было бы связать разве что с прибывшими шотландскими болельщиками», - сказал Бальнис.
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