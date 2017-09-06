Продавцы торговой сети Elvi в Латвии, у самой границы с Литвой, смогли отдохнуть от наплыва литовских покупателей только в воскресенье. Они утверждают, что такое количество алкоголя латыши не покупают даже в Рождество.

«У нас за сутки раскупили целый грузовик алкоголя. Литовцы вообще часто приезжают в выходные и покупают алкоголь в больших количествах, но 1 сентября творилось что-то непонятное. С утра до вечера было много покупателей, и покупали не по несколько бутылок», - рассказала продавщицы Сармите.

Она рассказала, что местные жители покупают закуски, банку-другую пива или другого легкого напитка. Но у литовцев совсем другие потребности. «Они выбирают самый дешевый легкий алкоголь, в жестяных банках или пластиковых бутылках. Крепких напитков покупают немного. В пятницу их покупали немного больше», - сказала Сармите.

По ее словам, такая активность радует торговцев – оборот за день возрос втрое. Долгое время она не понимала, почему литовцы покупают так много алкоголя. «Думала, может, для соседей, друзей, ведь загружают полные багажники. Но когда начали приезжать те же люди каждую неделю, мы поняли, что покупают для себя, просто на выходные», - сказала женщина.

На заправочной неподалеку тоже отдыхают только в воскресенье. По словам продавцов, здесь в выходные литовцы тоже покупали много алкоголя, больше, чем горючего.

«У нас не было так много людей, как в магазине, но основным товаром было не горючее», - сказали работающие здесь женщины. Они тоже удивляются, что литовцы пьют очень много алкоголя. «Мы узнаем литовцев не по языку, а по товарам – они покупают пиво не банками, а упаковками», - сказали они.

Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых предприятий Лауринас Вилимас не удивился, что литовцы тратят деньги на алкоголь в Латвии. По его словам, для литовской власти это знак, что запреты и повышение акцизов вредят бюджету страны.

«Проблему чрезмерного употребления алкоголя запретами не решить. Этого и стоило ожидать, что Польша и Латвия станут привлекательными для покупателей», - сказал Вилимас.

По его словам, статистические показатели продажи алкоголя будут видны в октябре, спустя полгода после повышения акциза. Он не сомневается, что показатели в Латвии и Польше тоже значительно изменятся. Если литовец не может купить алкоголь в своей стране, и живет у границы – большая вероятность, что он будет искать товар у соседей. Или нелегальный товар.

По словам Вилимаса, можно снизить употребление алкоголя, но не запретами, надо анализировать причины. Сколько литовцы употребляют алкоголя, неизвестно. Да и статистика не отражает реальное положение. Кроме этого, там не учитывается нелегально продаваемый алкоголь.