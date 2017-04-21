Зов детей о помощи: помогите, мы одни!

ru.DELFI.lt
пятница, 21 апреля 2017 г. 14:55
20 апреля, поздно вечером социальному работнику позвонил ребенок. 12-летний сообщил, что он дома один а 5-летним и братом и братом, которому нет года. Выяснилось, что детей дома одних оставила их нетрезвая мать (1,26 промилле), пишет alytusplius.lt.
švyturėliai
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Социальный работник сообщила о звонки и полицию. Полицейские около 22 ч. приехали в дом в деревне Вечюнай, дома уже была и оставившая детей одних нетрезвая мать.

Поскольку женщина была пьяна, детей ей не оставили, их увезли в больницу.

Заведующая отделом защиты прав детей Друскининкайской мэрии Вайва Киркаускене сказала, что выясняют, сколько времени дети были дома одни, решается их дальнейшая судьба. "Если выяснится, что условия дома неподходящие, дети домой не вернутся", - сказала Киркаускене.

Эта семья уже попадала в поле зрения отдела защиты прав детей, однако потом переехала в другое место, а позже снова вернулась на территорию Друскининкайской мэрии.

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Зов детей о помощи: помогите, мы одни!

švyturėliai
20 апреля, поздно вечером социальному работнику позвонил ребенок. 12-летний сообщил, что он дома один а 5-летним и братом и братом, которому нет года. Выяснилось, что детей дома одних оставила их нетрезвая мать (1,26 промилле), пишет alytusplius.lt.

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