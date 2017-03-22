Жителю Паланги удалось убедить нетрезвую женщину-водителя поехать в полицию

Молодой житель Паланги заметил неудачную езду женщины за рулем Audi - ей мешали стоявшие автомобили, проезжая часть была слишком узкой. Мужчина ехал за ней, пока женщина не остановилась. Когда выяснилось, что водитель пьяна, мужчина убедил ее поехать в полицию.

Полиция сообщает, что подозрительный автомобиль мужчина заметил 21 марта, в 14.20 ч., в Паланге, на ул. Ганиклу.

Он заметил, что Audi 100 повредил стоявшие Mercedes Benz и Opel Astra, из машины вышла женщина, осмотрела машины, затем села и уехала. Передняя часть Audi после столкновения тоже была повреждена.

Очевидец происшествия заподозрил, что женщина может быть пьяна: она несколько раз выезжала на встречную полосу, на повороте заехала на тротуар. К счастью, людей на тротуаре тогда не было.

Мужчина ехал за ней, пока женщина не остановилась на ул. Соду. Он подошел к женщине, долго беседовал с ней и уговорил ехать в Палангский комиссариат полиции.

В комиссариате выяснилось, что в крови женщины 1974 г.р. было 2,87 промилле. Ей грозит уголовная ответственность.