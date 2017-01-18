Житель Вильнюса вывесил на доме флаг СССР: я хотел его высушить

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ru.DELFI.lt
среда, 18 января 2017 г. 19:00
Житель Вильнюса Вадим Чубукас, который вывесил и таким образом демонстрировал на частном доме на столичной ул. Таурагну флаг СССР, в свое оправдание сказал, что хотел всего лишь его высушить. Однако такие аргументы не убедили суд.
© DELFI skaitytojo nuotr.

"Хотя В.Чубукас и сказал, что повесил флаг, не желая его демонстрировать, а только хотел его высушить, способ его вывешивания на самом видном месте фасада дома (...) доказывает, что флаг был вывешен демонстративно, с пониманием того, что флаг с советской символикой будет виден прохожим, а такой способ вывешивания будет расцениваться как сознательная демонстрация флага", - объявил в среду Вильнюсский окружной суд.

Рассматривавший дело об административном правонарушении суд вынес решение, что В.Чубукас должен будет выплатить в государственный бюджет штраф в размере 150 евро.

Кроме того, рассматривавшая дело судья вынесла решение о конфискации флага СССР, который в данный момент находится в Вильнюсской полиции.

По данным дела было установлено, что В.Чубукас вывесил флаг СССР на доме по ул. Таурагну 24 ноября. Сообщение об этом в полицию поступило около 14 часов.

Прибыв к дому, сотрудники полиции обнаружили проживающую в этом доме женщину, которая сказала, что флаг мог повесить ее муж. Однако после вызова на допрос, мужчина это опроверг, утверждая, что весь день находился на работе и флаг не вывешивал.

"Флаг со старых времен был на складе, как только вернулся с работы, я узнал, что его повесил мой брат", - сказал он.

В то же время В.Чубукас, в отношении которого был составлен протокол о правонарушении, указал, что сожалеет о содеянном.

"Нашел в складике лежавший там со старых времен флаг СССР, который вывесил, чтобы просушить", - сказал нарушитель.

Во вступившем в силу 1 января Кодексе об административных нарушениях сказано, что за демонстрацию нацистской и советской символики полагается штраф в размере от 150 до 300 евро с назначением обязательной меры оказания административного воздействия - конфискации предмета, являющегося инструментом преступления.

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