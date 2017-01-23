Житель Рокишкиса "утопил" автомобиль

21 января, во второй половине дня в деревне Аукштакальнис после автомотосостязаний, в 50-60 м от берега в озере утонул автомобиль, на котором по льду ехал житель Рокишкиса, пишет Gimtasis Rokiškis.

Это произошло на другой стороне озера, не там, где проходили состязания. Автомобиль люди пытались вытащить сами, однако это только привело к ухудшению положения - машина ушла под лед. Люди не пострадали. На льду остались номера машины.

В воскресенье автомобиль вытаскивали из воды. В операции участвовали спасатели из Рокишкиса и Камаяй. Около 13 ч. из Паневежиса приехали водолазы, они закрепили на машине тросы, после 14 ч. объединенными усилиями автомобиль удалось вытащить на берег.

Толщина льда у берега была 20 см, дальше – 15 см. Предполагают, что в месте, где утонула машина, лед мог быть еще тоньше.