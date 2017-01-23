Житель Рокишкиса "утопил" автомобиль

 (2)
ru.DELFI.lt
понедельник, 23 января 2017 г. 16:14
21 января, во второй половине дня в деревне Аукштакальнис после автомотосостязаний, в 50-60 м от берега в озере утонул автомобиль, на котором по льду ехал житель Рокишкиса, пишет Gimtasis Rokiškis.
© Gimtasis Rokiškis nuotr.

Это произошло на другой стороне озера, не там, где проходили состязания. Автомобиль люди пытались вытащить сами, однако это только привело к ухудшению положения - машина ушла под лед. Люди не пострадали. На льду остались номера машины.

В воскресенье автомобиль вытаскивали из воды. В операции участвовали спасатели из Рокишкиса и Камаяй. Около 13 ч. из Паневежиса приехали водолазы, они закрепили на машине тросы, после 14 ч. объединенными усилиями автомобиль удалось вытащить на берег.

Толщина льда у берега была 20 см, дальше – 15 см. Предполагают, что в месте, где утонула машина, лед мог быть еще тоньше.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Житель Рокишкиса "утопил" автомобиль (2)

Житель Рокишкиса утопил автомобиль
21 января, во второй половине дня в деревне Аукштакальнис после автомотосостязаний, в 50-60 м от берега в озере утонул автомобиль, на котором по льду ехал житель Рокишкиса, пишет Gimtasis Rokiškis.

Каунас: в квартире обнаружен труп мужчины, дверь закрыта изнутри (6)

Kaune rastas vyro lavonas
В воскресенье утром в находящейся по пр.Тайкос квартире в Каунасе был обнаружен труп убитого мужчины (1962 г.р.). Очевидно, что в квартире все перевернуто, похоже, что-то искали.

Суд наказал женщину за жестокое обращение с животным (31)

Суд наказал женщину за жестокое обращение с животным
Защитники животных надолго запомнят шокирующую картину после того, как увидели собаку, которая жила во дворе у жительницы Вильнюса. Она так исхудала, что видны были ребра.

Рейд полиции: остановлены ставшая бабушкой женщина и юноша без прав (4)

Рейд полиции: остановлены ставшая бабушкой женщина и юноша без прав
В субботу поздно вечером у моста Валакампю по ул.Карейвю прошел рейд полиции.

В Клайпедском районе перевернулся автобус: погиб один водитель (4)

В Клайпедском районе перевернулся автобус: погиб один водитель
По данным Департамента полиции, 21 января, в 4 ч., в Клайпедском районе, около Вежайчяй, на скользкой дороге перевернулся маршрутный автобус Setra, принадлежащий Вильнюсскому автобусному парку. Автобус ехал из Вильнюса в Клайпеду.
Facebook друзья
Rambler's Top100