Житель Пасвальского района получил письмо, из которого узнал о значительном долге

В полицию Пасвальского района обратился мужчина (1961 г.р.) и сообщил, что 24 августа он получил письмо, в котором сообщалось, что он является должником.

После беседы со служащими банка он сразу же обратился в полицию: в банке он узнал, что в 2015 г. на его имя был взят кредит, а потом деньги с его счета были переведены на другой счет.

Выяснилось, что в 2015-2016 гг. с его счета на другие счета без его ведома перевели 9553,33 евро.

Полиция выясняет, кто пользовался принадлежащим мужчине счетом.