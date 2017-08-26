В полицию Пасвальского района обратился мужчина (1961 г.р.) и сообщил, что 24 августа он получил письмо, в котором сообщалось, что он является должником.
После беседы со служащими банка он сразу же обратился в полицию: в банке он узнал, что в 2015 г. на его имя был взят кредит, а потом деньги с его счета были переведены на другой счет.
Выяснилось, что в 2015-2016 гг. с его счета на другие счета без его ведома перевели 9553,33 евро.
Полиция выясняет, кто пользовался принадлежащим мужчине счетом.
Житель Пасвальского района получил письмо, из которого узнал о значительном долге
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