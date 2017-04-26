Жестокое убийство в Паневежисе: у подозреваемых был план

В среду были заключены под стражу два 17-летних и 20-летний подозреваемые. Один подросток арестован на десять суток. По словам прокурора Вальдемары Ходорцевичене, этот молодой человек ранее не имел дел с правоохранительными органами. Единственный из трех подозреваемых.

А другой семнадцадтилетний правоохранительным органам известен хорошо. Он избежал в прошлом судимости лишь потому, что пришел к мировому соглашению с пострадавшей стороной. Хулиганское преступление уже было совершено, правда, не настолько жестокое. Кроме того, полиция вписала имя этого же подростка в еще одно ведущееся сейчас расследование.

По согласию сторон от уголовной ответственности уже был освобожден двадцатилетний. Однако в его биографии есть запись и о судимости. Молодой человек успел отметиться в Австрии. Его единственного суд разрешил задержать на максимальный срок - три месяца.

Сотрудники правоохранительных органов Австрии арестовали его за воровство. Расследование окончено, молодой человек предстал перед судом, который поверил его раскаянию, кроме того, воровство было мелким, поэтому его наказали условно.

По словам прокурора, судимость в Австрии - это еще одно пятно в характеристики лица при рассмотрении дела. Прокурор не скрывает, что просила суд арестовать всех задержанных на более долгий срок и услышала, что имеющий уголовное прошлое подросток арестован всего на месяц, уже знала какие шаги она предпримет.

"Суд решил, что один из подозреваемых, семнадцатилетний, арестован на месяц. Я просила два. Решение суда оспаривать не буду, однако по мере приближения срока к концу я обращусь в суд по продлению", - сказала DELFI В.Ходорцевичене.

Арестованные приготовили место

В 23 апреля в Паневежисе четверо человек напали на компанию из трех человек и избили их палками. Один из пострадавших - 26-летний мужчина - от полученных травм скончался на месте. Полиция допросила двоих других молодых людей. Один из них не пострадал, другой 18-летний находился в больнице. Выяснилось, что удары нанесены палкой и кулаками.

По данным допросов, девятнадцатилетний еще уверял, что никакого конфликта не было, якобы на них просто напали, когда они веселились в леске. Однако ему пришлось рассказать правду - убитый не был случайной жертвой, он был знаком с подозреваемыми.

Молодые люди встретились намеренно. Убитый 26-летний пришел поговорить, подозреваемые пришли уже с палкой наготове. Разговор закончился убийством. Подозреваемые, спасаясь, скрылись.

Вернувшись через некоторое время они нашли молодого человека в агонии. К сожалению, медики не могли спасти его жизнь. Удары кулаками, палкой, подозревают, что и ногами, были смертельными.

Подозреваемым предъявлены подозрения в связи с убийством из хулиганских побуждений. За это грозит срок лишения свободы от 8 до 20 лет, либо лишение свободы пожизненно. Правда, для несовершеннолетних действуют намного более мягкие наказания.