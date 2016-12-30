Женщина закопала новорожденного в лесу

 (17)
ru.DELFI.lt
пятница, 30 декабря 2016 г. 09:11
Жительница Шяуляйского района не поехала в больницу, когда у нее начались роды. В больницу она попала после того, как начались послеродовые осложнения, и только тогда рассказала, куда пропал младенец.
Miškas
© Shutterstock nuotr.

По данным полиции, 29 декабря, около 9 ч. поступило сообщение о том, что 22 декабря, в 19.38 ч. в Шяуляйскую больницу из Шяуляйского района, из деревни Гильвичяй привезли роженицу (1993 г.р.). Диагноз: геморрагический шок, сильное кровотечение, малокровие и сепсис.

Женщина рассказала, что 21 декабря дома она родила мертвого младенца, завернула его в полиэтиленовый пакет и закопала в лесу недалеко от дома.

Полиция обнаружила пакет с останками младенца. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В пруду Кельмеского района обнаружили VW Passat с мертвым водителем (4)

В пруду Кельмеского района обнаружили VW Passat с мертвым водителем
30 декабря, в 14.30 ч., в Кельмеском районе, в пруду Вильбенай, в 20 м от берега обнаружили автомобиль VW Passat, на котором 26 декабря из дома в Кельме уехал и пропал Римантас Буткявичюс (1965 г.р.).

Женщина закопала новорожденного в лесу (17)

Miškas
Жительница Шяуляйского района не поехала в больницу, когда у нее начались роды. В больницу она попала после того, как начались послеродовые осложнения, и только тогда рассказала, куда пропал младенец.

В Вильнюсе пьяного отца подозревают в избиении младенца (4)

В Вильнюсе пьяного отца подозревают в избиении младенца
В Вильнюсе в руки врачей попал пострадавший младенец. В насилии подозревают нетрезвого отца ребенка.

Ночью в Вильнюсе стреляли в кикбоксера (10)

Ночью в Вильнюсе стреляли в кикбоксера
В Вильнюсе в ночь со среды на четверг стреляли в кикбоксера Яна Науса.

Сотрудники "Арас" задержали подозреваемых в покушении на убийство (1)

Сотрудники Арас задержали подозреваемых в покушении на убийство
Столичные криминалисты задержали двоих подозреваемых, которые связаны с организованной преступностью и подозреваются в совершении тяжких преступлений.
Facebook друзья
Rambler's Top100