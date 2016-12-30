Женщина закопала новорожденного в лесу

Жительница Шяуляйского района не поехала в больницу, когда у нее начались роды. В больницу она попала после того, как начались послеродовые осложнения, и только тогда рассказала, куда пропал младенец.

По данным полиции, 29 декабря, около 9 ч. поступило сообщение о том, что 22 декабря, в 19.38 ч. в Шяуляйскую больницу из Шяуляйского района, из деревни Гильвичяй привезли роженицу (1993 г.р.). Диагноз: геморрагический шок, сильное кровотечение, малокровие и сепсис.

Женщина рассказала, что 21 декабря дома она родила мертвого младенца, завернула его в полиэтиленовый пакет и закопала в лесу недалеко от дома.

Полиция обнаружила пакет с останками младенца. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.