Женщина в центре Риги сожгла свидетельство о разводе

В минувший вторник сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в парк Кронвалда в центре города, где некая женщина развела костер.

На место происшествия прибыл экипаж Центрального управления РМП. В кустах рядом с костром они застали спрятавшуюся женщину. Стражи прядка попросили ее дать пояснение своему поступку.

Незнакомка рассказала, что получила от мужа, находящегося за границей, документы о разводе. Женщина решила их тут же сжечь, для чего и развела костер. С 52-летней хулиганкой провели беседу превентивного характера.