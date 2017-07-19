Женщина в центре Риги сожгла свидетельство о разводе

rus.DELFI.lv
среда, 19 июля 2017 г. 17:31
В минувший вторник сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в парк Кронвалда в центре города, где некая женщина развела костер.
© Fotolia nuotr.

На место происшествия прибыл экипаж Центрального управления РМП. В кустах рядом с костром они застали спрятавшуюся женщину. Стражи прядка попросили ее дать пояснение своему поступку.

Незнакомка рассказала, что получила от мужа, находящегося за границей, документы о разводе. Женщина решила их тут же сжечь, для чего и развела костер. С 52-летней хулиганкой провели беседу превентивного характера.

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