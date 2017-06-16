Заснувший за рулем мужчина повредил три автомобиля и сбил пешехода

15 июня в Вильнюсе, на ул. Кястучё, виновником ДТП стал заснувший за рулем мужчина - он повредил три автомобиля и наехал на пешехода.

15 июня, в 14.55 ч. в Вильнюсе, на ул. Кястучё, водитель (1969 г.р.) Audi 100 заснул за рулем, въехал на стоянку для машин, где врезался в VW Passat.

VW Passat от удара врезался в Volvo XC 70, который в свою очередь врезался в Renault Clio.

К сожалению, этим все не закончилось. Автомобиль Renault Clio сбил пешехода (1940 г.р.) и въехал в витрину магазина.

Пешеход получила травмы обеих ног, ее доставили в Вильнюсскую больницу.