Задержаны подозреваемые в жестоком убийстве

В Мариямполе задержаны двое мужчин, которых подозревают в совершении жестокого убийства.

Департамент полиции информирует, что в ночь с пятницы на субботу в полицию Мариямпольского округа обратился мужчина, сообщивший об исчезновении 48-летнего брата.

Представитель комиссариата уточнила DELFI, что в ходе расследования оперативно задержали двоих подозреваемых. Один из них - 34-летний мужчина - сказал, что пропавший человек несколько дней назад был убит.

Подозреваемый пояснил, что позже тело убитого было расчленено и спрятано в разных местах Мариямпольской мэрии.

Полиция сообщает, что 28 января, в 12.30 ч. в колодце в деревне Видгиряй были обнаружены части тела убитого.

Ведется расследование. Полиция обратится в суд с просьбой взять подозреваемых под стражу. Пока ведется расследование полиция подробно обстоятельства убийства не комментирует.