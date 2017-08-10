Задержаны контрабандисты, перевозившие золотые украшения

Криминалисты Таураге задержали контрабандистов, перевозивших золотые украшения. Двое мужчин везли золотые украшения из Калининградской области через Панемунский КПП. Во время обыска у них обнаружили украшения на сумму 4600 евро.

По данным полиции, 31 августа криминалисты ГКП Таурагского округа задержали двоих мужчин - гражданина России и Литвы и гражданина Литвы.

Они ввезли из Калининградской области контрабанду - различные золотые украшения. Выяснилось, что они продавали их в Литве без соответствующих разрешений, на изделиях не было проб, украшения продавали по цене ниже рыночной.

Во время обыска у задержанных обнаружили и изъяли различные украшения на сумму около 4600 евро.

Обоим подозреваемым назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется расследование.