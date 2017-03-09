Задержанный в Риге литовец осужден на девять лет за грабеж в Эстонии

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rus.DELFI.lv
четверг, 9 марта 2017 г. 08:55
Эстонский суд вынес обвинительный приговор гражданину Литвы, который был задержан в Риге в прошлом году в качестве подозреваемого в вооруженном нападении на ювелирный магазин в Таллине.
© DELFI / Domantas Pipas

Литовец осужден на девять лет тюрьмы, информирует delfi.ee со ссылкой на прокуратуру Эстонии.

Суд признал виновным Андрея Портнова в вооруженном ограблении магазина в Таллине в составе группы лиц. Решение эстонского суда еще можно обжаловать.

Два соучастника Портнова сейчас находятся под арестом, скоро им тоже предъявят обвинения. А еще два участника вооруженной группы задержаны в Литве, в ближайшее время будет решен вопрос об их выдаче Эстонии.

"Присуждение такого наказания — очень положительное решение", — отметила прокурор Наталья Мийлве.

Она добавила, что "все чаще в Эстонии на преступления идут граждане и жители Литвы. Во-первых, они надеются, что им удастся быстро уехать из Эстонии и их не поймают. Они также полагают, что, так как они не наказаны в Эстонии, то даже в случае задержания с ними ничего серьезного не произойдет. Это уголовное дело опровергает такие мифы — иностранцы за совершенные в Эстонии преступления предстали перед судом, и решение суда может быть намного суровее, чем ожидают преступники".

28 сентября прошлого года в Таллине несколько человек вошли в ювелирный магазин, где пригрозили продавцу оружием и вынесли дорогие люксовые часы общей стоимостью примерно на 300 тысяч евро. После ограбления 39-летний работник магазина был доставлен в больницу с легкими телесными повреждениями.

В Эстонии начали расследование, и собранные доказательства свидетельствовали, что грабителями могут быть иностранцы. При сотрудничестве с латвийскими коллегами в тот же день один из подозреваемых мужчин был задержан в Риге. После обмена информацией между двумя странами, следователи выяснили, что один из возвожных грабителей покинул Эстонию и находится в автобусе рейсом Таллин — РигаВильнюс. Автобус в тот момент уже приближался к рижскому автовокзалу.

Оперативно среагировав на полученную информацию, к месту остановки автобуса был направлен ближайший экипаж полиции Рижского самоуправления. Полицейские придержали автобус до прибытия экипажа патрульной полиции столичного региона. После чего подозреваемый мужчина был доставлен в участок полиции Латгальского предместья.

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