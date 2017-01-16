Задержанный пьяным в новогоднюю ночь предприниматель попадет за решетку

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ru.DELFI.lt
понедельник, 16 января 2017 г. 17:02
Задержанный пьяным за рулем в новогоднюю ночь предприниматель Сигитас Генейкис из Вильнюса попадет за решетку. 16 января суд приговорил 30-летнего мужчину к реальному заключению.
© DELFI (O.Gurevičiaus nuotr.)

В организме Генейкиса выло 2,02 промилле. Генейкис ранее уже был трижды судим. Суд приговорил его к аресту на 30 суток. Поскольку в октябре 2016 года Генейкис был осужден за растрату имущества, наказание обобщили и Генейкис был приговорен к году и 20 дням лишения свободы.

Судья Вильнюсского участкового суда Роландас Бужинскас отправил Генейкиса за решетку, в колонию. такое решение было принято потому, что Генейкис нарушил закон, когда действовала отсрочка от наказания по другому делу.

"Водитель сказал, что сел за руль, поскольку чувствовал себя хорошо, он хотел вернуться домой", - указал судья.

Автомобиль Генейкиса Volkswagen Passat был остановлен 1 января, в 4.05 ч. на ул. Жалюю Яжеру. Алкотестер показал 2,35 промилле, анализ крови показал 2,02 промилле. В Литве по новому закону за такую провинность грозит уголовная ответственность.

Судья не конфисковал автомобиль, поскольку он принадлежал не самому Генейкису, а его компании Graivas. Принятое судом постановление осужденный еще может обжаловать.

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