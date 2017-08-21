Задержанные в Вильнюсе граждане России и Молдовы подозреваются и в других ограблениях

BNS
понедельник, 21 августа 2017 г. 16:05
Задержанные в минувшую субботу в Вильнюсе граждане России и Молдавии, подозреваемые в попытке ограбить банкомат, могли совершить и другие подобные преступления, утверждает вильнюсская полиция.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

В ночь на 19 августа около 2 час. 25 мин. в полицию Вильнюса поступило сообщение о том, что на улице Селю, возле банкомата стоят двое мужчин в масках со сверлом и другими инструментами в руках. Незамедлительно был вызван усиленный наряд полиции. Недалеко от поврежденного банкомата полиция задержала граждан России и Молдавии 1984 года рождения.

Подозреваемые старались избежать задержания и убежать от полиции, а россиянин оказал сопротивление сотрудникам полиции, угрожая ножом, однако после применения слезоточивого газа и других спецсредств он был разоружен и на него были надеты наручники. Полицейские при задержании не постарадали.

У задержанных были найдены маски, перчатки, средства радиосвязи, сверло со специальным наконечником, другие инструменты. Начато досудебное расследование о покушении на совершение тяжкого преступления - похищение чужого имущества большой стоимости, а также об оказании сопротивления сотруднику правоохраны. Оба подозреваемых взяты под арест.

В воскресенье суд избрал в их отношении самую строгую меру пресечения - арест.

Сотрудники управления по расследованию преступлений против собственности Криминальной полиции Вильнюсе, которые проводят это расследование, установили, что в начале августа этого года таким же образом были взломаны два банкомата в Риге, кроме того, в прошлом году таким же образом был взломан банкомат в Вильнюсском районе, в Рудамине. Тогда преступника заметили прохожие, и он сбежал, не успев забрать деньги.

Такой способ грабежа банкоматов распространен в странах Западной Европы. В выяснении вероятного участия задержанных в Литве подозреваемых в подобного рода преступлениях следователи тесно сотрудничают с сотрудниками правоохраны других стран.

BNS
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