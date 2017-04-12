Задержан подозреваемый в поджоге Горы крестов

Полиция Шяуляй расследует поджог Горы крестов. 11 апреля вечером был задержан подозреваемый - житель Паневежского района 72-летний Йонас Ванцявичюс. Ему предъявлены обвинения в уничтожении чужого имущества опасным для общества способом.

72-летний мужчина подтвердил высказанные в СМИ мотивы своего поступка. Он признал, что совершил преступление. Он сделал это из-за, по его мнению, несправедливости судов в отношении его семьи. Таким способом он хотел обратить внимание на происходящее и быть услышанным.

Ванцявичюс признал, что сейчас переживает за содеянное. По его словам, после поджога он вернулся в Паневежис и сразу связался с полицией - сознался в содеянном. Он дал показания.

Подозреваемому назначена мера пресечения в виде письменной подписки о невыезде. За содеянное мужчине грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 5 лет.

DELFI напоминает, что из-за пожара сгорели кресты на площади 10 кв. м.