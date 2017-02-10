Задержан намеренно сбивший полицейского предприниматель и певец Мундис

9 февраля вечером полицейского, который регулировал движение в Вильнюсе, зацепил автомобиль. По сведениям DELFI, автомобилем управлял предприниматель и исполнитель Эдмундас Штенгерис-Мундис.

В минувший четверг вечером в Фабийонишкес по случаю открытия новой автомойки компании Švaros broliai была объявлена акция – бесплатная мойка машин. Около автомойки образовался затор, движение регулировала полиция.

Около 20 ч. к дежурному полицейскому подъехал автомобиль Lexus - водитель хотел проехать на площадку автомойки, но полицейский его не пропустил – велел встать в очередь и не мешать движению. Однако водитель Lexus Штенгерис стал требовать, чтобы полицейский отошел. Затем дал задний ход, но потом передумал и поехал прямо на стража порядка и толкнул его машиной. Полицейский упал на капот. Вся сцена была снята при помощи видеорегистратора. Полицейский не пострадал, только перепачкал униформу.

После этого Штенгериса вывели из автомобиля и надели на него наручники. Он пытался договориться с полицейским: "Может, давай без шума? Зачем все эти проблемы?" Предлагал договориться.

Около 21 ч. Штенгериса доставили в комиссариат, начато расследование по факту нарушения общественного порядка.

DELFI напоминает, что Штенгерис стал известен в мире литовского шоу-бизнеса после участия в песенном телепроекте. Некоторое время он был на виду, но не всегда раскрывал себя с лучшей стороны.