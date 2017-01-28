Задержан мужчина, избивший двух малолетних пасынков

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ru.DELFI.lt
суббота, 28 января 2017 г. 12:30
От рук отчима пострадали 5- и 7-летний мальчики. Следы насилия на телах детей обнаружили воспитатели.
© DELFI / Domantas Pipas

Департамент полиции сообщает, что 26 января этого года, время уточняется, в доме, в деревне Дангветай, были избиты малолетние дети.

После осмотра врачей, у мальчика 2012 г.р. диагностировали ушибы левого глаза и спины, а у мальчика 2010 г.р. - спины. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

На двое суток был задержан отчим мальчиков - мужчина 1985 г.р. 29 января в суде будет решаться вопрос назначения меры пресечения – ареста. Мужчина в прошлом был судим за применение физического насилия и угрозы в адрес близких. Семья, в которой воспитывают мальчиков, до сентября 2016 года стояла на учете у социальной службы. Обстоятельства происшествия уточняются, ведется расследование.

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