Задержан мужчина, избивший двух малолетних пасынков

От рук отчима пострадали 5- и 7-летний мальчики. Следы насилия на телах детей обнаружили воспитатели.

Департамент полиции сообщает, что 26 января этого года, время уточняется, в доме, в деревне Дангветай, были избиты малолетние дети.

После осмотра врачей, у мальчика 2012 г.р. диагностировали ушибы левого глаза и спины, а у мальчика 2010 г.р. - спины. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

На двое суток был задержан отчим мальчиков - мужчина 1985 г.р. 29 января в суде будет решаться вопрос назначения меры пресечения – ареста. Мужчина в прошлом был судим за применение физического насилия и угрозы в адрес близких. Семья, в которой воспитывают мальчиков, до сентября 2016 года стояла на учете у социальной службы. Обстоятельства происшествия уточняются, ведется расследование.