За выходные - вторая загадочная смерть в кафе

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 4 июня 2017 г. 11:30
3 июня в полдень в одном из Паневежских баров был обнаружен труп мужчины. Это второй подобный случай за эти выходные.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

3 июля, в 11.55 ч. в Паневежисе, в туалете пивного бара обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, на теле мужчины 1965 г.р. следов насилия не обнаружено. Покойный - житель Паневежиса.

Обстоятельства происшествия расследует полиция.

DELFI напоминает, что в ночь с пятницы на субботу труп мужчины (1963 г.р.) обнаружили в кафе Рокишкского района. Это был труп жителя Вильнюса. На теле внешних следов насилия не обнаружено.

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