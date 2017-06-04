За выходные - вторая загадочная смерть в кафе

3 июня в полдень в одном из Паневежских баров был обнаружен труп мужчины. Это второй подобный случай за эти выходные.

3 июля, в 11.55 ч. в Паневежисе, в туалете пивного бара обнаружили труп мужчины. По предварительным данным, на теле мужчины 1965 г.р. следов насилия не обнаружено. Покойный - житель Паневежиса.

Обстоятельства происшествия расследует полиция.

DELFI напоминает, что в ночь с пятницы на субботу труп мужчины (1963 г.р.) обнаружили в кафе Рокишкского района. Это был труп жителя Вильнюса. На теле внешних следов насилия не обнаружено.