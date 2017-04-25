За нарушение ПДД женщина-водитель была лишена прав

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ru.DELFI.lt
вторник, 25 апреля 2017 г. 16:16
25 апреля в столице полиция дежурила у железнодорожных переездов, находящихся вблизи Вильнюса или на его границах - на ул. Юодасис Кяляс (Черный тракт) и в Лентварисе. Следили за тем, приостанавливаются ли водители у переездов, как того требуют правила. На нарушение грозит не только штраф, но и лишение прав.
© DELFI / Ainis Gurevičius

На ул. Юодасис Кяляс почти все водители пересекали переезд по правилам.За три часа только одна водитель проехала переезд, не останавливаясь. Ее Rover 75 нагнал непомеченный автомобиль полиции, сотрудница полиции сообщила, что водителю грозит лишение прав, водитель была потрясена: "Вы шутите?".

По словам полицейских, немалая часть водителей не знает, что за несоблюдение знака Stop перед железнодорожным переездом, грозит штраф в размере 180-280 евро и лишение прав на срок от 2 до 6 месяцев.

Водитель (1984 г.р.) сказала, что часто ездит по этой дороге и всегда останавливается, а на этот раз она очень спешила на день рождения коллеги. Поскольку раньше молодая женщина ПДД не нарушала, ей назначили половину минимального штрафа (90 евро) и лишили прав на 2 месяца. Штраф она должна заплатить в течение 15 дней и сдать права в полицию.

В Лентварисе были наказаны 4 пешеходов, переходившие через дорогу на красный свет. Им назначены штрафы по 10 евро.

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