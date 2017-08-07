За молчание сотруднице полиции предлагали квартиру, BMW и поездку в Турцию

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ru.DELFI.lt
понедельник, 7 августа 2017 г. 16:52
Сотрудница клайпедской полиции отказалась от предложенной взятки в размере от BMW, отдыха в Турции и квартиры.
Alanija, Turkija
© DELFI (R.Pukenės nuotr.)

Полиция сообщает, что женщине предложили нетрадиционную взятку – квартиру, автомобиль и отдых в Турции. Однако женщину такое предложение не соблазнило, она обратилась в Службу иммунитета.

В Службе иммунитета было начато расследование тяжкого преступления - 3 ч. 227 ст. УК ЛР (подкуп, предложение взятки в размере больше 250 МПУ).

В ходе расследования выяснили, что гражданки Р.Т. и И.Б. в виде взятки предложили начальнице 4-го управления по борьбе с организованной ГКП Клайпедского округа квартиру, BMW и отдых в Турции.

Стоимость предложенной взятки - около 35 000 евро - самая большая в истории полиции.

Взятка предлагалась за то, чтобы сотрудница полиции воспользовалась своим положением и влиянием и совершила незаконные действия в расследование дела о распространении наркотиков.

Р.Т. и И.Б. стали подозреваемыми в деле о подкупе должностного лица, им назначена мера пресечения – письменная подписка о невыезде. За совершенные действия подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.

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