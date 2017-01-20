За 4 часа на одной улице зафиксировали 380 случаев нарушения скорости

 (16)
ru.DELFI.lt
пятница, 20 января 2017 г. 13:40
Литовская дорожная полиция 19 января в Вильнюсе, на ул. Стяпоно Баторо с 10 до 14 ч. зафиксировала 380 случаев превышения допустимой скорости.
© Lietuvos kelių policijos tarnybos nuotr.

Полиция в ответ на жалобы жителей провела рейд и контролировала скорость на аварийном участке этой улицы при помощи непомеченного полицейского автомобиля. Допустимая скорость на этом участке - 50 км/ч.

Полиция информирует, что все 380 нарушителей будут привлечены к ответственности. Чаще всего скорость превышали на 20-30 км/ч, таким нарушителям грозит штраф в размере 30-90 евро.

Тем, кто ехал на скорости выше 80 км/ч, грозит штраф в размере 120-230 евро, а молодым водителям и водителям большегрузных машин ждет лишение прав на 3-12 месяцев.

На этом участке дороги 18 января, около 18 ч. 18-летняя водитель BMW 530, превысила скорость, не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина несколько раз перевернулась и врезалась в ехавший по встречной полосе Opel Zafira, которым управлял 33-летний мужчина. В больницу попали водитель и 19-летний пассажир BMW 530. 15-летняя пассажир проходит амбулаторное лечение, 18-летний пассажир BMW 530 и Opel Zafira в ДТП не пострадали.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

ЧП и криминал

За 4 часа на одной улице зафиксировали 380 случаев нарушения скорости (16)

За 4 часа на одной улице зафиксировали 380 случаев нарушения скорости
Литовская дорожная полиция 19 января в Вильнюсе, на ул. Стяпоно Баторо с 10 до 14 ч. зафиксировала 380 случаев превышения допустимой скорости.

ДТП в Каунасе: пострадали люди, было перекрыто движение (3)

Avarija Tunelio gatvėje Kaune
Читатели портала Kas vyksta Kaune сообщили о ДТП на ул. Тунелё в Каунасе. По предварительным данным, на место происшествия приехали две машины скорой помощи и спасатели, однако помощь спасателей не потребовалась - зажатых людей не было.

В Шяуляй суд пожалел нетрезвую женщину-водителя (16)

В Шяуляй суд пожалел нетрезвую женщину-водителя
Шяуляйский участковый суд освободил 30-летнюю клайпедчанку Айсте Н. от уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Молодая женщина ехала за рулем нетрезвой и везла двух малолетних дочерей.

Житель Вильнюса вывесил на доме флаг СССР: я хотел его высушить (132)

Житель Вильнюса вывесил на доме флаг СССР: я хотел его высушить
Житель Вильнюса Вадим Чубукас, который вывесил и таким образом демонстрировал на частном доме на столичной ул. Таурагну флаг СССР, в свое оправдание сказал, что хотел всего лишь его высушить. Однако такие аргументы не убедили суд.

Осужден мужчина, который облил жену бензином и поджег ее (6)

Осужден мужчина, который облил жену бензином и поджег ее
18 января Паневежский окружной суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы 52-летнего жителя Пасвальского района П.Б., который облил бензином и поджег свою супругу. Мужчина был арестован в зале заседания.
Facebook друзья
Rambler's Top100