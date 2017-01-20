За 4 часа на одной улице зафиксировали 380 случаев нарушения скорости

Литовская дорожная полиция 19 января в Вильнюсе, на ул. Стяпоно Баторо с 10 до 14 ч. зафиксировала 380 случаев превышения допустимой скорости.

Полиция в ответ на жалобы жителей провела рейд и контролировала скорость на аварийном участке этой улицы при помощи непомеченного полицейского автомобиля. Допустимая скорость на этом участке - 50 км/ч.

Полиция информирует, что все 380 нарушителей будут привлечены к ответственности. Чаще всего скорость превышали на 20-30 км/ч, таким нарушителям грозит штраф в размере 30-90 евро.

Тем, кто ехал на скорости выше 80 км/ч, грозит штраф в размере 120-230 евро, а молодым водителям и водителям большегрузных машин ждет лишение прав на 3-12 месяцев.

На этом участке дороги 18 января, около 18 ч. 18-летняя водитель BMW 530, превысила скорость, не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина несколько раз перевернулась и врезалась в ехавший по встречной полосе Opel Zafira, которым управлял 33-летний мужчина. В больницу попали водитель и 19-летний пассажир BMW 530. 15-летняя пассажир проходит амбулаторное лечение, 18-летний пассажир BMW 530 и Opel Zafira в ДТП не пострадали.